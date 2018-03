Anzeige

Markt untereinander aufgeteilt

Das sei „keine Kleinigkeit“, hieß es gestern in Brüssel. Denn der Kunde habe die überhöhten Preise gezahlt. Jeder Verbraucher kennt die horrende Position „Überführungskosten“, die beim Erwerb eines neuen Autos anfällt. Nun müssen die Unternehmen zahlen: 395 Millionen Euro hat die Kommission als Geldbuße angesetzt. Um Zündkerzen und Bremssysteme geht es in zwei weiteren Fällen, für die Strafen von 76 und 75 Millionen Euro verhängt wurden. Bosch Deutschland sowie die japanischen Unternehmen Denso und NGK hätten zwischen 2000 und 2011 den Markt unter sich aufgeteilt. Unter anderem vereinbarten die Manager, bestehende Kunden nicht anzutasten.

Kronzeugen gehen straffrei aus

Bosch ist auch in einem weiteren Fall involviert – zusammen mit Continental Deutschland und dem früheren US-Konzern TRW, der heute ZF TRW heißt und in Friedrichshafen residiert. Da ging es ebenfalls um verbotene Preisabsprachen, dieses Mal bei hydraulischen Bremssystemen, die die drei zwischen Februar 2007 und März 2011 an Daimler und BMW lieferten.

Die Geldbuße von 75 Millionen Euro müssen allerdings Bosch und Continental allein tragen, weil TRW – ebenso wie Denso im Zündkerzen-Fall – der Kommission bei den Ermittlungen geholfen hatte und nun in den Genuss der Kronzeugenregelung kommt. Damit gehen die beiden Unternehmen straffrei aus.

Alle Unternehmen hätten ihre Beteiligung eingeräumt und einem Vergleichsverfahren zugestimmt, sagte Vestager. Die Geschädigten bei den Kartellabsprachen seien zunächst die Autohersteller, die zu hohe Preise zahlen müssten. „Aber das könnte auch an den Endverbraucher weitergegeben werden“, sagte die Kommissarin.

Häufen sich die wettbewerbsverzerrenden Praktiken in der Auto-Branche? „Wenn es nur sehr wenige Anbieter in einem Sektor gibt, besteht die Verlockung, sich den Markt aufzuteilen“, sagte Vestager in einem Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Man handele nach dem Motto „Du nimmst den Osten, ich den Westen.“ Aber die „Häufung liegt nicht spezifisch an den Branchen Technologie und Automobil, sondern an der Struktur und der Art ihrer Produkte“.

