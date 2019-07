„Durch dieses Tal müssen wir gemeinsam“

Ludwigshafen.BASF-Betriebsratschef Sinischa Horvat hält den Konzernumbau für richtig. Es dürfe aber nicht mehr Arbeit übrig bleiben, als Mitarbeiter da sind.

Herr Horvat, 6000 Stellen will die BASF bis 2021 in der Verwaltung streichen, davon 3000 in Deutschland. Das betrifft vor allem das Stammwerk Ludwigshafen – wie waren die Reaktionen?

Sinischa Horvat: Die Verkündigung der neuen Strategie im November 2018 erzeugte eine große Zuversicht und Aufbruchstimmung im Unternehmen. Diese wurde nun deutlich abgebremst. Deshalb ist gerade jetzt viel Führung gefordert, weil die Menschen heute keine Antworten bekommen, wo sie sich im Detail in Zukunft wiederfinden werden.

Wie beurteilen Sie die Pläne für einen Konzernumbau mit einer schlankeren Verwaltung?

Horvat: Vom Grundsatz her ist der Konzernumbau richtig. Die Synergien, die damit verbunden sein sollen, müssen sich aber erst einmal darstellen. Dem Betriebsrat fehlt die Fantasie, wo die 6000 Stellen abgebaut werden sollen. Gerade in Ludwigshafen sehen wir, dass zurzeit jeder Mitarbeiter sehr gut ausgelastet ist. Hier langweilt sich keiner. Dazu kommt, dass dieses Jahr schon Lücken entstanden sind, weil einige Hundert Mitarbeiter Abfindungsangebote angenommen haben.

Wie gehen Sie jetzt vor?

Horvat: Jetzt muss die neue Struktur im Detail ausgearbeitet werden. Bisher gibt es ja nur eine Ankündigung. Dann muss das Unternehmen den Nachweis bringen, wo ein Stellenabbau überhaupt möglich ist. Wenn durch die neuen Strukturen nicht auch Arbeit wegfällt, steigt die Belastung für die Mitarbeiter, die bleiben, weiter an. Es ist für uns einfach nicht akzeptabel, dass am Ende mehr Arbeit übrig ist, als Menschen da sind. Da muss der Unternehmensführung klar sein, dass mit großem Widerstand aller Beschäftigten zu rechnen sein wird.

Bis Ende 2020 gilt für Ludwigshafen ein Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen. So lange läuft die Standortvereinbarung.

Horvat: Und die Verhandlungen über eine neue Vereinbarung wollen wir um ein halbes Jahr vorziehen. Das ist eine Grundsatzentscheidung, dass Arbeitnehmervertreter und Unternehmensleitung dazu bereit sind. Wenn das Ergebnis stimmt, könnte die neue Standortvereinbarung schon Mitte 2020 stehen.

Was wäre ein gutes Ergebnis?

Horvat: Ziel muss natürlich sein, dass der Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen verlängert wird. Für die Menschen hier ist das ein sehr wichtiges Signal, dass bei all den anstehenden Veränderungen ihr Arbeitsplatz sicher ist.

Das können Sie jetzt doch noch nicht garantieren.

Horvat: Aber darüber werden wir verhandeln, sonst brauchen wir keine Vereinbarung.

Wie sollen ohne betriebsbedingte Kündigungen bis zu 3000 Jobs in Ludwigshafen gestrichen werden?

Horvat: Zunächst einmal sind eine ruhige Hand, Kreativität und Geduld Gebot der Stunde, gerade im Hinblick auf den bevorstehenden Fachkräftemangel. Qualifizierung von Mitarbeitern, für zukünftige Anforderungen im Unternehmen kann ein äußerst probates Instrument sein. Natürlich sind auch Abfindungen ein gängiges Instrument, es muss aber zur Lebenssituation jedes Einzelnen passen. Ob das am Ende des Tages ausreicht – darüber müssen wir reden.

Es gehen ja auch immer mehr Aniliner in Rente – hilft das beim Jobabbau?

Horvat: Dieses Jahr werden es circa 700 sein, 2020 an die 800, die in Ruhestand gehen. Aber auch hier die Botschaft: Nach heutigem Stand muss jede Stelle eins zu eins wiederbesetzt werden. Nur wenn Aufgaben wegfallen, können wir über Stellenstreichungen reden. Und selbst dann ist es für die Region und den Standort wichtig, dass BASF hier weiter investiert. Und zwar in der gleichen Größenordnung wie für 2015 bis 2020, also sechs Milliarden Euro für das Werk und rund vier Milliarden Euro für Forschung. Das wird eine weitere Forderung für die künftige Standortvereinbarung sein.

Im Konzern ist schon ein weiterer Umbau im Gange, 20 000 Mitarbeiter sollen weltweit näher an die Kunden rücken. Wie läuft das?

Horvat: Das ist auch Teil der Strategie unseres Vorstandsvorsitzenden Martin Brudermüller – und prinzipiell ein sinnvoller Schritt. Aber wir haben jetzt eine Situation, in der die Organisation stark mit sich selbst beschäftigt ist. Es passiert sehr, sehr viel in großer Geschwindigkeit. Die neue Struktur wird langfristig helfen, effizienter zu werden – aber uns erst einmal hemmen. Dazu kommt ein wirtschaftlich schwieriges Umfeld – durch dieses Tal müssen wir erst einmal durch, dies wird uns nur gemeinsam gelingen.

Was soll noch in der neuen Standortvereinbarung stehen?

Horvat: Neben Kündigungsschutz und Investitionen wollen wir über mehr Ausbildungsplätze und mehr Weiterbildung reden. Außerdem müssen wir eine Idee entwickeln, wie wir am Standort die Menschen für die Digitalisierung gewinnen und mit ihren Risiken umgehen. In unseren Wachstumsfeldern benötigen wir mehr Personal, nur dann können wir auch wachsen. In der Produktion hier in Ludwigshafen zum Beispiel gab es einige Investitionen, dafür brauchen wir neue Mitarbeiter. Auch um den neuen Standort in China aufzubauen, müssen wir zusätzliche Ingenieure einstellen.

Der Prozess zu dem BASF-Explosionsunglück mit fünf Toten im Oktober 2016 steuert auf sein Ende zu. Was erwarten Sie von dem Urteil?

Horvat: Ich bin froh, wenn ein Schlusspunkt gesetzt wird. Das ist vor allem für unsere Feuerwehrleute und Rettungskräfte wichtig, die damals vor Ort waren und das Szenario nie mehr aus dem Kopf bekommen werden. Es ist gut, wenn sie endlich wissen, wie es passiert ist. Niemand kann das Geschehene rückgängig machen, aber wir können es konsequent aufarbeiten, unsere Rückschlüsse ziehen, um solche Ereignisse zukünftig zu vermeiden. Das sind wir den Familien der Verunglückten schuldig. Ein Urteil heilt keine Wunden, das ist unmöglich. Es kann aber ein Beitrag dazu sein wieder den Blick nach vorne zu richten.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.07.2019