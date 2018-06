Ebm-papst wächst im Ausland

Anzeige

Mulfingen/Stuttgart.Der Ventilatoren- und Antriebstechnikspezialist ebm-papst mit Stammsitz im hohenlohischen Mulfingen setzt seinen weltweiten Wachstumskurs fort. Nach einem Rekordwert bereits im Vorjahr konnte die Gruppe ihren Umsatz 2017 um weitere 143 Millionen Euro (7,5 Prozent) auf jetzt 2,043 Milliarden Euro steigern. Damit habe man einen Meilenstein in der Geschichte des Familienunternehmens erreicht, wie der Vorsitzende der Geschäftsführung, Stefan Brandl, bei der Bilanzpressekonferenz gestern in Stuttgart zufrieden feststellte. Die Zuwächse erstreckten sich auf alle Marktbereiche weltweit.

Vorsichtige Prognose

Für das nach Brandls Worten ebenfalls gut angelaufene Geschäftsjahr 2018/19 plant das Unternehmen vorsichtig mit einer Steigerung des Umsatzes um gut drei Prozent. Einen neuen Rekord erreicht auch die für 2018/19 geplante Investitionssumme. Die vorgesehenen rund 200 Millionen Euro bedeuten ein Plus von knapp 40 Prozent und werden beispielsweise in den neuen chinesischen Standort Xian und in das geplante Technologiezentrum am Stammsitz in Mulfingen fließen.

Auch auf dem nordamerikanischen Mark will sich ebm-papst stärker engagieren und neben der Produktionsstätte in Connecticut einen zweiten Produktionsstandort gründen. Dies geschieht nach Angaben von Brandl auch im Hinblick auf die sich verändernde weltpolitische Lage und mögliche Strafzölle. Den Einkauf, der mit einer Milliarde Euro zu Buche schlägt, will man künftig weltweit tätigen. Ebm-papst beschäftigt derzeit 15 000 Mitarbeiter, das sind 700 mehr als im letzten Berichtszeitraum. pal