Ehemaliger Veranstalter Hoffmann erneut angeklagt

Mannheim.Der ehemalige Konzertverantsalter und Veranstalter der Zirkusshow "Afrika! Afrika!" Matthias Hoffmann muss wieder vor Gericht. Das gab das Landgericht Mannheim am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt. Am 14. Oktober muss sich Hoffman demnach vor allem wegen Insolvenzverschleppung vor dem Mannheimer Landgericht verantworten.

In der Mitteilung heißt es, Hoffmann habe es als verantwortlicher Vertreter einer Firma mit Sitz in Mannheim unterlassen, unverzüglich Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht zu stellen - obwohl er seit Februar 2014 um die Zahlungsunfähigkeit seines Unternehmens gewusst habe. Des Weiteren soll er vorsätzlich trotz der ihm bekannten Zahlungsunfähigkeit die Führung der Buchhaltung sowie die Erstellung der Bilanz für das Geschäftsjahr 2013 unterlassen haben.

Darüber hinaus soll er bis Mitte Februar 2014, aber auch noch danach der Gesellschaft Mittel entzogen haben, um damit unter anderem private Verbindlichkeiten oder Verbindlichkeiten anderer, von ihm vertretener Firmen zu begleichen. Damit soll er die eigene GmbH um 1,5 Millionen Euro betrogen haben.

Ein weiterer Punkt kommt hinzu: Hoffmann soll als Vertreter seiner Eventagentur trotz der ihm spätestens seit Mitte Dezember 2015 bekannten Unfähigkeit der Gesellschaft, fällige Verbindlichkeiten zu begleichen, dennoch Karten für Verantstaltungen verkauft haben. Im Vertrauen auf die vorgespiegelte Sicherheit der Durchführung der angekündigten Veranstaltungen sollen 10 Personen Karten im Gesamtwert von rund 5200 Euro erworben haben. Tatsächlich hätten die Veranstaltungen aber nicht stattgefunden.

Hoffmann geriet in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Mitte dieses Jahres musste er schon einmal vor Gericht wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Sachbeschädigung. 1998 wurde er wegen Steuerhinterziehung und Betrugs zu fünf Jahren und acht Monaten Haft verurteilt, die später um ein Jahr verkürzt wird. 2001 stellte sein Konzertbüro Insolvenzantrag. 2007 gründete Hoffmann die Prime Time Entertainment, unter anderem für die Show „India“. 2010 musste er damit Insolvenz anmelden. 2015 ging das Projekt „Cotton Club“, eine Dinnershow, pleite. Im Anschluss an die Tour von „Afrika! Afrika“ gab es 2014 rechtliche Auseinandersetzungen wegen angeblich ausstehender Gehälter und Ermittlungen wegen Insolvenzverschleppung. Im März 2018 musste Hoffmann nach einem Urteil des Heidelberger Amtsgerichts eine Strafe von 12 500 Euro zahlen – wegen Gläubigerbegünstigung und Bankrott.

