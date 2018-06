Eher mehr als weniger

Anzeige

An der Technologie-Offenheit haftet ein weiteres Problem. Manche Politiker, auch in Union und FDP, betrachten diese Strategie nicht als Schnellweg zur Ökoenergie, sondern als Stock in den Speichen der Energiewende. Motto: Wir wissen gar nicht, ob Wind- und Solarstrom so gut sind, also machen wir mal langsamer. Das darf nicht der Sinn der Sache sein. Über die bisherige Energiewende hinaus brauchen wir eher zusätzliche Anstrengungen – und mehr Investitionen, nicht weniger.

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.06.2018