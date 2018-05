Anzeige

Mannheim.Die Mannheimer Eichbaum-Brauerei entschuldigt sich in einem Eintrag auf Facebook für Kronkorken, die die saudi-arabischen Flagge zeigen. Demnach stellen die Schriftzeichen in der Flagge ein Glaubensbekenntnis dar – was nach Angaben der Brauerei zu Beschwerden von Muslimen führte. „Ich kann Ihre Empörung über die Vermischung von Bekenntnis und Alkohol verstehen“, heißt es in dem von Marketingleiter Holger Vatter-Schönthal verfassten Beitrag. „Sollten wir Sie unabsichtlich beleidigt haben, bitten wir förmlichst um Entschuldigung.“



Eichbaum habe wie seit vielen Jahren zur Fußball-Weltmeisterschaft die Flaggen aller teilnehmenden Nationen auf seinen Kronkorken abgedruckt – als „Zeichen der Freude vor dem bevorstehenden Event“. Ob das Unternehmen künftig auf Kronkorken mit der saudi-arabischen Flagge verzichtet, ließ der Beitrag offen: „Wir werden prüfen, ob wir diesbezüglich noch Optionen zum Handeln haben.“ fas

Die Flagge von Saudi-Arabien Die heute gültige Nationalflagge von Saudi-Arabien wurde 1973 eingeführt. Sie zeigt ein weißes, waagerecht angeordnetes Schwert, darüber weiße arabische Buchstaben, auf grünem Grund. Grün gilt dabei als die Farbe des Islams beziehungsweise Mohammeds. Das glatte Schwert soll Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit symbolisieren. Die Schrift stellt das Glaubensbekenntnis des Islam dar: "Es gibt keine Gottheit außer Gott und Mohammed ist sein Gesandter." beju