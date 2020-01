Eidechsen bremsen Bahnhof

Stuttgart.Die Juristen des Eisenbahnbundesamtes (Eba) stecken in der Zwickmühle. Derzeit brüten sie über der Genehmigung für den Abstellbahnhof im Stadtteil Untertürkheim. Auf dem Areal des alten Güterbahnhofs sollen Nah- und Fernverkehrszüge geparkt, gereinigt und für die Einsätze neu verteilt werden. „Ohne den Abstellbahnhof lässt sich Stuttgart 21 nicht wirtschaftlich betreiben“, unterstrichen die Wortführer der Bahn bei der öffentlichen Erörterung erst vor wenigen Tagen. Eine sinnvolle Alternative dazu gebe es nicht.

Aber auf der jahrelang ungenutzten Brache tummeln sich inzwischen Mauereidechsen, geschätzt 4000 bis 6000. Und die müssen streng nach dem europäischen Artenschutz auf angemessene Ersatzflächen umgesiedelt werden. Weil sie kein passendes Gelände gefunden hat, will die Bahn nur einen Teil der Population retten. Die Eba-Juristen müssen nun abwägen, ob sie den Verstoß gegen EU-Recht absegnen oder das Milliardenprojekt wirtschaftlich in Frage stellen.

Die Umweltschützer von BUND und Nabu drohen schon mit Klagen. Die Bahn habe den Artenschutz „erst relativ spät ernst genommen“, kritisiert der Nabu-Fachbeauftragte Hans-Peter Kleemann.

Es wäre nicht der erste Baustopp durch geschützte Tiere: 2010 wurden die Bagger vorübergehend angehalten, weil ein Turmfalkenpaar in einem zum Abriss freigegebenen Gebäude brütete. Im Schlossgarten ordneten Richter einen Stopp an, weil in einem alten Baum äußert seltene Juchtenkäfer wohnen sollten. Gefunden wurden aber keine. pre

