Eidechsen bremsen Tesla aus

Grünheide.US-Elektroautobauer Tesla ist beim Bau seiner Fabrik in Grünheide bei Berlin bei der Waldrodung ausgebremst worden. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschied, Tesla dürfe gewisse Randbereiche von Flächen wegen des Artenschutzes von Zauneidechsen nicht roden. Damit hatten der Naturschutzbund (Nabu) und die Grüne Liga Brandenburg teilweise Erfolg mit einer Beschwerde gegen die vorzeitige Genehmigung. Die Rodung ist auch gestoppt, weil Tesla eine geforderte Sicherheitsleistung für mögliche Rückbaukosten noch nicht erbrachte.

Auch der Zeitpunkt für die Entscheidung über die Genehmigung der Fabrik ist offen. Das Brandenburger Landesumweltamt werte noch eine Anhörung von Naturschützern und Anwohnern aus und prüfe Anträge und Argumente sowie Stellungnahmen von Behörden, teilte eine Sprecherin des Umweltministeriums mit. Minister Axel Vogel (Grüne) halte die Frage der Genehmigung im Januar für möglich. Ein konkreter Zeitpunkt könne aber nicht genannt werden.

Werk soll im Sommer öffnen

Tesla will sein erstes europäisches E-Auto-Werk in Grünheide in Brandenburg ab Sommer 2021 in Betrieb nehmen. Dort sollen in einer ersten Phase rund 500 000 Fahrzeuge im Jahr produziert werden. Das Unternehmen baut auf der Grundlage vorzeitiger Bauzulassungen.

Der Nabu Brandenburg dringt darauf, dass Tesla die Rodung aufgibt. Nachbesserungen beim Artenschutz fordert zudem die Liga Brandenburg von Tesla. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, warnte dagegen davor, dass Firmen wegen rechtlicher Unsicherheiten aus Deutschland vertrieben werden könnten. „Das macht eine verlässliche Planung unmöglich“, sagte er dem „Handelsblatt“. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.12.2020