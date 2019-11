Rhein-Neckar.Peter Görtz, Geschäftsführer der Ludwigshafener Bäckereikette Görtz, ist aufgebracht. Der Grund: Im Januar 2020 tritt die Belegausgabepflicht in Kraft. Dann müssen Bons an Kunden ausgegeben werden – egal, wie wenig sie einkaufen. Für Bäcker heißt das: ein Brötchen, ein Bon. Für die Filialen von Görtz in der Region bedeutet das zum Beispiel 400 Kilogramm Papier für rund 110 000 Kunden pro Tag.

