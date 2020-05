Ein Duschgel mit Bier für die „echten Macher“

Bornheim.Wer in den vergangenen Tagen bei einer der Filialen der Drogeriekette dm vorbeigekommen ist, der mag sich über Reifen, Hammer und Meterstab gewundert haben, die im Laden übereinandergestapelt wurden. Und zwar in den Farben Schwarz, Orange, Weiß – den Farben von Hornbach. Der Grund: Die Pfälzer Baumarktkette mit Sitz in Bornheim hat in Kooperation mit dm gemeinsame Pflegeprodukte „für echte

...