Ein großer Wurf

Die Bundesregierung hat den Ernst der Corona-Krise nun vollends erkannt. Die Geschwindigkeit, mit der sie den erleichterten Zugang zur Kurzarbeit für angeschlagene Firmen jetzt über die parlamentarischen Hürden brachte, sucht politisch ihresgleichen. Doch selbst das ist eher eine Randnotiz im Vergleich zu dem Plan, den der Finanzminister von der SPD und der Wirtschaftsminister von der CDU am Freitag vorgestellt haben, um kriselnde Betriebe zu unterstützen.

Schwarz-Rot sagt Finanzhilfen in unbegrenzter Höhe zu. Das erinnert in seiner psychologischen Dimension an das Versprechen der Vorläufer-Groko im Finanzkrisenjahr 2008, die Spareinlagen der Bürger seien sicher. So ganz nebenbei wird damit übrigens auch die „schwarze Null“ einkassiert, die der Union haushaltspolitisch stets hoch und heilig war. Der Großen Koalition kommt für ihren großen Wurf aber auch zweifellos das konjunkturelle Dauerhoch der letzten zehn Jahre zugute. Wegen der hervorragenden Beschäftigungslage verzeichnet allein die gesetzliche Arbeitslosenversicherung inzwischen ein Finanzpolster von 26 Milliarden Euro.

Reserven, die nun für staatliche Notprogramme genutzt werden können. Genug Geld ist jedenfalls vorhanden, um die Krise zu bewältigen. Das ist ein starkes Signal im Corona-Drama.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.03.2020