Ein Krimi aus dem Schwarzwald

Mannheim.Mammut-Prozess in Mannheim: Seit Mittwoch stehen Peter Ziegler (52) und Christoph Hess (49) vor dem Landgericht. Die zwei Ex-Vorstände des früheren Leuchtenherstellers Hess AG (Villingen-Schwenningen) sollen Banken, Investoren und Aktienkäufer durch Bilanzfälschungen vor dem Börsengang im Oktober 2012 betrogen haben. Ein dritter 63-jähriger Angeklagter soll sie unterstützt haben.

Kammer strebt keinen Deal an

36 Verhandlungstage hat die Große Wirtschaftsstrafkammer bis ins Frühjahr 2021 terminiert. Das Drehbuch des Krimis aus dem Schwarzwald hat viele Handlungsstränge. Allein die Verlesung der Anklageschrift dauerte beim Prozessauftakt rund zwei Stunden. Den beiden Hauptangeklagten werden gemeinsame Verletzung der ordentlichen Buchführungspflicht, Marktmanipulation, schwere Untreue, Kreditbetrug und unrichtige Darstellung nach dem Handelsgesetzbuch vorgeworfen. Bei einer Verurteilung müssten sie in den Anklagepunkten jeweils mit einem Strafmaß zwischen einer Geldbuße und fünf Jahren Haft rechnen.

Im Fall Hess mahlen die Justiz-Mühlen besonders langsam. Die Mannheimer Staatsanwaltschaft ermittelte zwar schon 2013 und erhob zwei Jahre später Anklage, doch erst im September 2020 gab die chronisch überlastete Große Wirtschaftsstrafkammer grünes Licht für die Eröffnung des Hauptverfahrens. Zuvor musste sie dringendere Fälle abarbeiten. Zum Prozessauftakt sagte der Vorsitzende Richter Oliver Ratzel, dass es „einen hinreichenden Tatverdacht“ gebe. Er betonte aber, dass die Kammer sich nicht vorzeitig festgelegt habe. „Ein frühzeitiges Geständnis hätte ein besonders positives Gewicht“, so Ratzel mit Blick auf die Angeklagten. Von sich aus würde die Kammer keinen Deal anstreben, sagte der Vorsitzende Richter weiter. Bisher hat es nach seiner Kenntnis auch keine Gespräche zwischen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung gegeben. Die Anwälte von Ziegler und Hess bestätigten dies.

Der gelernte Bankkaufmann Ziegler, der am ersten Prozesstag wie die zwei anderen Angeklagten Angaben zur Person machte, deutete in seinen Ausführungen an, weshalb es mit dem renommierten Familienbetrieb plötzlich abwärts ging. Die „wunderschöne Firma mit ihrem starken Design“ bekam gegen Ende der Nullerjahre Probleme mit dem Technologiewandel. „Die neue LED-Technik hat uns überfordert. In Villingen-Schwenningen herrschte ein bisschen Panik“, sagte Ziegler.

Ziegler bildete mit Christoph Hess den Zwei-Mann-Vorstand, den der Juniorchef leitete. Senior Jürgen Hess agierte in dem mittelständischen Unternehmen als graue Eminenz im Hintergrund, war aber nach Ansicht der Staatsanwaltschaft in die angeblichen Machenschaften des Vorstands zumindest eingeweiht. Das Verfahren gegen ihn wurde allerdings eingestellt. Der Einschätzung der Anklage zufolge war Ziegler bei dem Betrug die ausführende Kraft, Christoph Hess billigte angeblich dessen Aktionen und soll an einigen mitbeteiligt gewesen sein.

Schein-Umsätze, Schein-Gewinne

Zieglers Ausführungen über die Probleme der Hess AG lassen den Schluss zu, dass dem Unternehmen das Wasser bis zum Hals stand. Die Hess AG brauchte offensichtlich frisches Geld und wollte sich dieses an der Börse beschaffen, um den Konkurrenzkampf bestehen zu können. Das Problem war aber laut Anklage, dass die Hess AG längst keine gute Partie mehr war. Das Unternehmen hätte nach den Berechnungen der Staatsanwaltschaft in der Jahresbilanz 2011 und in den ersten drei Quartalen 2012 hohe Verluste aufweisen müssen. Es wurden aber Gewinne angegeben. Ziegler und Hess hätten in dem Zeitraum mit Scheingeschäften Umsätze in Höhe von rund 16 Millionen Euro in den Bilanzen ausgewiesen, die nicht erzielt wurden. Außerdem habe das Duo von Banken Kredite in Höhe von acht Millionen Euro erschlichen.

Zwei Millionen Euro wurden angeblich in die Zeichnung von Aktien investiert, um den Ausgabekurs in die Höhe zu treiben. Der erste Kurs lag am 25. Oktober bei 15,60 Euro. Die Anleger hatten rund 36 Millionen Euro investiert. Ein strahlender Christoph Hess läutete auf dem Frankfurter Börsenparkett – wie sich später herausstellte – bereits die Totenglocke. Im Januar 2013 gab es einen ersten internen Hinweis bei der Hess AG, dass im Vorstand nichts mit rechten Dingen abgelaufen sei. Ziegler und Hess wurden vom Aufsichtsrat, dem auch Hess Senior angehörte, entlassen. Im Februar 2013 fiel der Wert der Aktie auf 3,30 Euro, danach war die Hess AG pleite. Die Anleger hatten ihr Geld verloren.

