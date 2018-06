Ein längst überholtes Urteil?

Anzeige

Werden Nitrate denn nicht bei der Aufbereitung des Wassers ausgefiltert?

Doch. Aber je höher die Belastung des Grundwassers ist, desto aufwändiger muss es gefiltert werden, um als Trinkwasser genutzt zu werden. Das ist teurer für Wasserwerke und Verbraucher.

Was bewirkt das Urteil nun?

Das ist unklar. Denn unter dem Druck des laufenden Verfahrens vor dem EuGH hat die Bundesregierung 2017 eine neue Düngeverordnung erlassen, die die Landwirte zwingt, weniger Gülle auszubringen und vergrößerte Sperrzonen zu meiden. Darauf konnte das Gericht aber ebenso wenig reagieren wie die EU-Kommission. Denn die nächste offizielle Messung findet erst wieder 2020 statt.

Wie reagierten denn die Beteiligten auf das Urteil?

Der Deutsche Bauernverband sprach von einer „detaillierten Bewertung einer längst überholten Rechtsgrundlage“, die keinen Beitrag leiste, um die vor einem Jahr korrigierten Düngeregelungen für die Bauern zu bewerten. Die Dinge seien „im Sinne des Gewässerschutzes“ geregelt worden. Der Vizepräsident des Verbandes kommunaler Unternehmen, Karsten Specht, äußerte sich allerdings deutlich zurückhaltender. Die aktuellen Regelungen müssten noch einmal überprüft werden, sagte er. Denn es spreche einiges dafür, dass die heutigen Vorgaben „noch nicht ausreichend sind, um die von der Nitratrichtlinie getroffenen Vorgaben einzuhalten“. Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth erklärte in Berlin, es komme jetzt darauf an, ob die Kommission die jüngste deutsche Reform für ausreichend halte.

Dann ist das Verfahren noch nicht zu Ende?

Nach dem Urteil wird Deutschland seine aktuellen Regelungen jetzt in Brüssel vorlegen müssen. Sollten die nach Ansicht der Kommission nicht genügen, könnte es entweder zu einem weiteren Verfahren oder auch zum Vollzug des gestrigen Urteils kommen. Und das würde dann Strafzahlungen nach sich ziehen.

Wie kann ich feststellen, welche Qualität mein Trinkwasser hat?

Alle Versorger bieten auf ihren Webseiten die amtlich geprüften Daten an. Allerdings muss man dazu wissen, dass nicht die Belastung des Trinkwassers das Problem ist, sondern die des Grundwassers. Es geht also um den Aufwand, den die Versorger betreiben müssen, um Schadstoffe herauszufiltern. Und das lässt sich an diesen Daten nicht ablesen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.06.2018