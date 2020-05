Ein langer Weg

Es klingt so schön. Spanien öffnet bald wieder seine Grenzen. Die Türkei wirbt um deutsche Gäste. Die Europäer vereinbaren Grenzöffnungen. Die Lufthansa bringt wieder Maschinen in die Luft und steuert bald Ferienziele rund um das Mittelmeer an. Es scheint, als normalisiere sich der Reiseverkehr allmählich. Doch das sind nur Lichtblicke in einer öden Reisewelt. Bis sich der Urlaub so anfühlt wie vor Corona, ist es noch ein weiter Weg.

Das Beispiel der Lufthansa zeigt die Realität in Zahlen. 1800 Verbindungen in der Woche will die Linie zu Beginn der Hauptsaison bedienen. Das hört sich nach einem starken Angebot an. Tatsächlich sind es lediglich 14 Prozent der Flugleistung in normalen Zeiten. Auch wenn sich andere Airlines nun wieder an die Startbahn begeben, werden die Kapazitäten im Luftverkehr wohl nur für vergleichsweise wenige Reisende reichen. Abstandsregeln im Flieger schmälern das Angebot vermutlich noch weiter.

Dazu kommt, dass ein geringes Angebot sich in höheren Preisen niederschlagen wird. Billig wird der Urlaub in sonnensicheren Regionen auch nicht, weil zumindest in der Hochsaison auch Hotelkapazitäten knapp werden könnten. Auch hier werden die Preise wohl steigen, die Qualität angesichts der Einschränkungen dagegen nicht. Und doch sollte sich niemand die Freude an den schönsten Tagen des Jahres vermiesen lassen. Dass es die Möglichkeiten überhaupt gibt, war vor wenigen Wochen nicht einmal zu hoffen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.05.2020