Heidelberg.Hat die MeToo-Debatte die Wirtschaft beeinflusst? Die Psychologin Nadia Sosnowsky-Wa-schek erklärt, was Hierarchien mit sexueller Belästigung zu tun haben.

Frau Sosnowsky-Waschek, was halten Sie von MeToo?

Nadia Sosnowsky-Waschek: Die Debatte hat zu einer Entstigmatisierung der sexuellen Belästigung – auch am Arbeitsplatz – geführt. Dadurch wurde das Kontinuum der Wirkung von Macht und Gewalt sichtbarer. Auch in kleinen Gesten zeigt sich das. Sexuelle Belästigung fängt schon sehr viel früher an, als manche glaubten. Seit MeToo wird auch darauf reagiert. Und das Thema flackert ja immer wieder auf.

Wie momentan in Dänemark.

Sosnowsky-Waschek: Ja genau. Das Problem ist nicht gelöst. Im Prinzip ist die schlechte Nachricht: Solange es Machtgefälle und Abhängigkeiten gibt, wird es sexuelle Belästigung oder das Ausnutzen dieser Macht geben. Aber die gute Nachricht ist: Den Betroffenen kann geholfen werden. Sie haben Rechte und müssen es nicht aushalten. Viele Unternehmen reagieren darauf. Damit werden andere Debatten angestoßen.

Welche?

Sosnowsky-Waschek: Etwa die Führungskultur. Die Frage ist: Müssen Hierarchien beibehalten werden? Ein Machtgefälle schafft den Boden für sexuelle Belästigung. Ausrotten werden wir das nicht, solange es keine komplett flachen Hierarchien gibt. Das wäre wohl utopisch – Menschen streben nach Ordnung und schaffen sie, selbst wenn es nicht zielführend ist. Es gibt Firmen, in denen die Führung keine dominante Rolle spielt, wo ein partizipativer Ansatz gegeben ist. Ob hier die sexuelle Belästigung automatisch geringer ist, muss die Zeit zeigen.

Das klingt, als wollten Sie Hierarchien abschaffen...

Sosnowsky-Waschek: So einfach ist das nicht. Das hängt mit der Unternehmensstruktur zusammen. Nicht jede Hierarchie ist böse. Die meisten sind effektiv. Gleichzeitig lohnt es sich, darüber nachzudenken: Besteht die Möglichkeit einer stärkeren Partizipation der Mitarbeiter an Entscheidungen? Auch Transparenz spielt eine Rolle – wenn das Team eingebunden wird, wenn Frauen wie Männer eine gleichwertige Stimme haben. Entgegengesetzte Prozesse muss man hinterfragen. Zumeist hängt es natürlich an Einzelpersonen, die die Macht ausnutzen. Momentan gibt es für sie aber oft noch zu günstige Rahmenbedingungen.

Was sind das für Rahmenbedingungen?

Sosnowsky-Waschek: Etwa in Unternehmen, in denen wenig miteinander gesprochen wird. Unternehmen, in denen eine strikte Hierarchie gegeben ist, wo eine Angstkultur herrscht. Pauschal ein Urteil zu fällen, was sich wo ändern muss, ist schwer. Außer bei einem Thema: Die Rolle der Frauen in Führungspositionen haben wir nicht zu Ende diskutiert. Ob das jetzt die Frauenquote ist oder nicht...

Was können Firmen jetzt tun?

Sosnowsky-Waschek: Es muss Ansprechpersonen geben, an die sich Betroffene wenden können. Das kann eine Stelle für Gleichstellung, Antidiskriminierung oder dergleichen sein. Das muss anonym gehalten werden, damit keine Nachteile für Betroffene entstehen. Es muss eine Offenlegung der Zahlen geben und Schulungen für alle Mitarbeiter. Und natürlich: eine gesunde Unternehmenskultur, die wertschätzend und unterstützend ist. Wo die Arbeitszufriedenheit hoch, das Arbeitsklima wohlwollend ist, gibt es auch weniger Exzesse.

Was hat sich seit MeToo in Unternehmen getan?

Sosnowsky-Waschek: Ich kenne dazu keine Statistik. Ich weiß aus meiner Erfahrung, dass diese Stellen geschaffen werden. Und die Sensibilität wächst. Viele Menschen achten mehr darauf, was sie sagen, was sie tun. Es steckt nicht immer eine böse Absicht hinter einem Spruch oder einem Klaps auf den Po. Viele haben es nie anders gelernt. Nur: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, und die großen Entscheidungen wurden noch nicht getroffen. Wenn wir nur auf den Anteil von Frauen in Führungspositionen schauen...

Da sinkt die Zahl gerade wieder.

Sosnowsky-Waschek: Richtig. Zudem muss die Rolle der Frau in der Gesellschaft diskutiert werden. Auch im Privaten gibt es Abhängigkeiten, die sich wieder auf das Berufsleben auswirken. Etwa die Rückkehr an den Arbeitsplatz, wenn ein Kind geboren wurde. Frauen sind oft hoch ausgebildet und bleiben letztlich doch zu Hause. Diese Köpfe müssen in die Wirtschaft rein. Wir müssen Strukturen schaffen, dass das besser möglich ist. Wenn eine geschlechtergerechte Durchmischung gegeben ist, dann passiert auch mehr im Sinne des Schutzes. MeToo hat das auf den Punkt gebracht.

