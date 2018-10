Berlin.Der Selbstversuch bei einem großen Vergleichsportal für Versicherungen im Internet ergibt nach nur wenigen Klicks ein erstaunliches Ergebnis: Die günstigste Kfz-Haftpflichtversicherung für den Mini-Clubman ist für 315 Euro im Angebot. Schon die nächstbesten Angebote liegen deutlich darüber. Die teuerste Police – bei gleichen Leistungen – kostet für das Diesel-Modell schon 399 Euro.

Der Preisvergleich lohnt sich also, nicht nur beim Kauf eines neuen Wagens. Auch Kunden mit laufenden Verträgen sollten immer wieder einmal prüfen, ob sie bei der Kfz-Haftpflicht nicht bei einer anderen Versicherung womöglich besser fahren. Dazu rät Hermann-Josef Tenhagen vom Verbraucherportal Finanztip.de. „Da sind ganz schnell ein paar Hundert Euro drin“, sagt er. Diese Aussicht hätten zumindest Autofahrer, die ihre Versicherung noch nie gewechselt oder die Police über eine Agentur oder einen Vertreter des Anbieters abgeschlossen haben.

Je mehr Fahrer, desto teurer

Eine repräsentative Umfrage von Finanztip ergab jüngst, dass längst noch nicht alle Autobesitzer die Vergleichsmöglichkeiten nutzen. Jeder fünfte Befragte hat noch nie den Anbieter gewechselt, 26 Prozent haben es bisher einmal getan. Nur gut jeder Dritte sucht regelmäßig nach günstigeren Policen. Die großen Vergleichsportale Check24.de, Verivox.de, Autoversicherung.de und Geld.de sind nur für eine Minderheit erste Adresse für den Anbieterwechsel. Gerade einmal 17 Prozent der Befragten wählten diesen Weg.

Dabei steht die traditionelle Wechselsaison bevor: Im November veröffentlichen die Versicherungen ihre neuen Tarife, die Beitragsrechnungen sind zum Teil schon unterwegs. Spätestens jetzt ist es Zeit für den Vergleich. Bis zum 30. November können die laufenden Verträge zum Jahresende gekündigt und der Umstieg auf eine bessere Police vorbereitet werden.

Nicht nur der Tarifvergleich tut dem Geldbeutel womöglich gut. Laut Tenhagen hängt die Prämie auch von etlichen Versicherungsdetails ab. Am wichtigsten ist dabei die Frage, wer das Fahrzeug nutzen darf. Am wenigsten zahlen Kunden, die nur selbst am Steuer sitzen, am meisten jene, deren Auto beliebig viele andere mitnutzen dürfen. Die Police kostet dann durchschnittlich mehr als das Doppelte.

Anhand von 32 Musterprofilen von Autobesitzern hat Finanztip die wichtigsten Kriterien der Preisbildung herausgefiltert. Ein hohes Alter von 75 Jahren verteuert die Prämie zum Beispiel um 57 Prozent, eine hohe Jahreskilometerleistung um ein Drittel. Ohne Selbstbeteiligung verteuert sich die Versicherung ebenso wie ohne Werkstattbindung.

Die Versicherungsexpertin von Finanztip, Silke Kursawe, hat anhand der Musterkunden den besten Weg zu einer günstigen Versicherung herausgefunden. Untersucht wurden die Angebote über die vier Vergleichsportale und die Direktversicherung HUK24. Kursawe hat dafür Mindestkriterien für einen guten Schutz aufgestellt. Statt der gesetzlichen Mindestsumme von fünf Millionen Euro sollte die Haftpflicht 100 Millionen Euro betragen. Die Mindestdeckung reiche nicht aus, sagt die Expertin, „das kann man nicht vertreten.“

Wichtig sei zudem, dass die Versicherung auf die „Einrede der groben Fahrlässigkeit“ verzichte. Hinter dem juristischen Begriff lauert für den Kunden eine womöglich teure Falle, falls er oder sie einen Unfall etwa durch Leichtsinn mit verursacht habe. Dann könnte die Versicherung versuchen, sich vor der Regulierung des Schadens zu drücken. Auch sollte die Police Marderschäden und deren Folgen sowie Schäden durch Tiere insgesamt abdecken. Kunden, die mit dem Auto in den Urlaub fahren, rät Kursawe zudem zur sogenannten „Mallorca-Police“. Damit werden Schäden nach der in Deutschland vereinbarten Deckungshöhe reguliert, auch wenn im Ferienland andere Regeln gelten.

Die Abfrage der Musterfälle in den Portalen und bei HUK24 ergab laut Kursawe ein umfassendes Gesamtbild der Angebote der 90 Kfz-Versicherungen in Deutschland. Offenkundig bilden die Portale den Markt inzwischen besser ab als in vergangenen Jahren – die Abweichungen der empfohlenen von den jeweils bestmöglichen Tarifen habe sich verringert.

Bei Check24 etwa lag sie durchschnittlich bei drei Prozent. Noch verlässlicher werden die Resultate, wenn Verbraucher die Eingaben bei Check24 und Verivox oder einem der beiden und der HUK24 machen. In mehr als der Hälfte der Fälle kamen die Testkunden so auf den günstigsten Tarif am Markt.

