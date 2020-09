Ein Roboter, der anpacken kann

Heidelberg.Ein Roboterarm arbeitet sich zielsicher durch eine Kiste mit Metallringen. Er steuert einen Ring an, greift zu, hebt ihn hoch. Daneben wartet ein Fließband, auf das er seinen Besitz ablegen kann. Das Modell steht in den Räumen des Heidelberger Innovation Park. Das Start-up HD Vision Systems hat das dafür nötige Greifsystem – in der Fachsprache Bin-Picking („Griff in die Kiste“) – entwickelt: Es besteht aus einem Kamerasensor und einer Software und soll Roboter befähigen, Kisten auszuräumen.

„Beim Bin-Picking übernehmen Maschinen monotone und körperlich anstrengende Arbeit, die davor Menschen machen mussten in lauten Hallen“, so Christoph Garbe, der zusammen mit Benedikt Karolus das Start-up HD Vision Systems leitet. Solche Systeme gebe es auf Fachmessen seit mehr als fünf Jahren. „In der Praxis sind sie bisher aber noch nicht richtig angekommen“, sagt Garbe. Die Greifsysteme hätten sich bereits weiterentwickelt: Früher hätten die Kisten sortenrein und die Produkte darin strukturiert angeordnet sein müssen. Inzwischen ermöglichen manche Greifsysteme – wie das von HD Vision Systems – den Robotern, sich auch im Kisten-Chaos zu orientieren.

Mehrfeldkamerasystem zentral

Grundlage der Systeme sind Kamerasensoren, mit denen Roboter die zu greifenden Objekte erkennen. Das Start-up HD Vision System will sich durch besonders scharfe „Roboter-Augen“ abheben: Der Sensor LumiScan X des Unternehmens erfasst mit 13 Kameras 3D-Objekte und überträgt sie als Punktwolken auf den Computer. Das Unternehmen nutzt laut eigenen Angaben als einziges in der Branche ein Mehrfeldkamerasystem, das auf Lichtfeldtechnologie beruht. Damit können Roboter auch komplexe Objekte, Faserverbundwerkstoffe und glänzende Oberflächen wie aus Metall erkennen. Vor drei Jahren gründete sich das Start-up für genau diese Entwicklung. Nun wolle man den Sensor in die Produktanwendung bringen, so Garbe, zum Beispiel mit dem Greifsystem. Es richte sich an automatisiert produzierende Unternehmen, vor allem an die Automobilindustrie und ihre Zulieferbranche: Heckteile, Bremsscheiben oder kleine Gewindeschrauben sollen mit seiner Hilfe ihren Weg von der Kiste aufs Transportband finden. Im November will das Start-up sein Produkt auf Fachmessen wie der automatica vorstellen. Die Hirschvogel Automotive Group nutzt es bereits.

Seit der Unternehmensgründung 2017 ging es für HD Vision Systems bergauf. Letzten Oktober zog das Start-up ins Business Development Center des Heidelberg Innovation Park. Am Anfang waren es vier Gründer, heute besteht das Team aus 21 Mitarbeitern. Seine Flächen hat das Unternehmen seit Beginn verdreifacht, den Umsatz verzehnfacht.

„Wir haben unsere Produkte nicht auf der grünen Wiese entwickelt, sondern immer im Zusammenhang mit Kundenprojekten“, sagt Garbe. Die Nähe zur Praxis hätte dem Start-up einen Vorteil gebracht. Garbe, der heute noch als Privatdozent tätig ist, hatte für das Start-up seine Unikarriere aufgegeben. Sieht man seine leuchtenden Augen, weiß man, er hat seine Entscheidung nicht bereut.

Das Start-up möchte seinen Kamerasensor bei immer mehr Schritten der Fertigung einsetzen. Roboter sollen auch Objekte in Bewegung, etwa auf dem Fließband, erkennen und sicher greifen können – Garbe nennt es einen „Pick vom Band“.

Nächstes Ziel Qualitätsprüfung

Eine andere Entwicklung des Unternehmens ermöglicht es Robotern bereits, die Qualität von Produkten zu beurteilen. Diese Technik soll nun in den Greifprozess integriert werden, damit fehlerhafte Ware direkt aussortiert wird. Dafür soll die Software über neuronale Netze selbstständig dazu lernen. In einem Raum des Start-ups stapeln sich Bremsscheiben, an denen die Roboter die Qualitätsinspektion „trainieren“. Außerdem plane man, zusammen mit Partnern komplette Bin-Picking-Zellen anzubieten, die auch die Roboter enthalten.

