„Wie man es dreht und wendet, das ist ein schwieriger Fall“, sagt Christian Wühl, Abteilungsleiter Planung und Angebot beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN). Auch der Experte findet keine kürzeren ÖPNV-Verbindungen für meine Pendelfahrt von Niederkirchen nach Mannheim-Wohlgelegen. „Da muss ich die weiße Flagge hissen.“

Die erste oder die letzte Meile abseits der Hauptachsen wie der S-Bahn bereite dem Nahverkehr generell große Probleme, erklärt Wühl. Und Einzelfälle wie meiner ließen sich auch nicht mit einer kürzeren Taktung oder zusätzlichen Angeboten lösen. Dafür fehle wiederum die Nachfrage, vor allem weil meine Arbeitszeiten später als üblich sind.

Als Reaktion auf die Verkehrsprobleme der Hochstraßen werde das Angebot im öffentlichen Nahverkehr zwar auf einigen Strecken ausgeweitet, aber doch weniger für die Außenbezirke.

In meinem speziellen Fall rät Wühl für den ersten Teil der Fahrt zu einer Park-and-Ride-Lösung, im zweiten Teil zum Pedale-Treten: also mit dem Auto bis Bahnhof Haßloch und mit der S-Bahn nach Mannheim. Am Hauptbahnhof könnte ich über VRN Nextbike ein Fahrrad oder auch einen Elektroroller mieten, um schneller und flexibler in die Dudenstraße zu kommen.

„Das ist natürlich wetterabhängig“, räumt er ein. Zudem gebe es Überlegungen, das Nextbike-Angebot auf E-Bikes auszuweiten. Diese komfortablere Variante könnte mich, wenn sie kommt, vielleicht doch zu einem zweiten Praxistest bewegen. be

