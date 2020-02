Ein Sorgenkind hat Geburtstag

Frankfurt.Vor 25 Jahren lobt Bundeskanzler Helmut Kohl die Commerzbank bei der Jubiläumsfeier in der Alten Oper in Frankfurt fast schon überschwänglich. Er kann nicht ahnen, dass das Geldhaus 13 Jahre später nach der Übernahme der Dresdner Bank und dem Beginn der Finanzkrise vom Steuerzahler mit 18 Milliarden Euro gerettet werden muss. Immer noch ist der Staat als größter Aktionär mit ein Garant für das Überleben des Instituts.

150 Jahre nach der Gründung am 26. Februar 1870 hält sich die zweitgrößte deutsche Geschäftsbank denn auch zurück. Keine große Feier, für die Beschäftigten gibt es an deren Geburtstag einen Tag frei. 1995 war das noch ganz anders: 150 Millionen D-Mark lässt sich das Institut die Feierlichkeiten und den Bonus von 1200 D-Mark für jeden Mitarbeiter kosten. Sie können bis zu 15 Aktien zum Vorzugspreis von 213 D-Mark kaufen – im Nachhinein ein schlechtes Geschäft. Heute kostet eine Aktie nach einem Hoch im Jahr 2000 auf rund 230 Euro nur noch rund 6,60 Euro, seit Herbst 2018 ist sie nicht mehr im Deutschen Aktienindex Dax mit den 30 größten deutschen Konzernen gelistet. Auch die Politik wird kaum Beifall klatschen. Schließlich kann der Bund mit seinen fast 16 Prozent der Anteile nicht zufrieden sein. Der Steuerzahler würde fast vier Milliarden Euro verlieren, wenn die Aktien jetzt verkauft würden. Also hofft man auch in Berlin, dass die Bank allmählich aus dem Tief rausfindet und wieder nachhaltig Gewinne einfährt. Vor knapp einem Jahr schien sich anzudeuten, dass die Commerzbank es zusammen mit der Deutschen Bank schaffen könnte. Doch die Fusionsidee scheitert.

Am Anfang läuft es schlecht

Bei der Jubiläumsfeier 1995 hatte man den Gipfel noch vor sich. Glaubte man. Nach außen zeigen sollte es auch die neue Zentrale am Frankfurter Kaiserplatz, die gerade 300 Meter in den Himmel wächst. 1997 ziehen die Banker in den 650 Millionen D-Mark teuren Turm ein. 2008 glaubt der damalige Vorstandschef Martin Blessing die Bank unter die führenden Geldhäuser zumindest in Europa zu rücken. Die Nummer drei der Branche schluckt für rund neun Milliarden Euro die Nummer zwei – die altehrwürdige Dresdner Bank. Schnell wird klar, wie schlecht es um sie steht. Dann kommt die Finanzkrise. Seitdem mischt der Bund bei Deutschlands zweitgrößtem Geldhaus mit. Zählte das Institut 2009 bei einer Bilanzsumme von 884 Milliarden Euro noch 62 700 Beschäftigte sind es heute bei rund 463 Milliarden Euro nur noch etwas mehr als 40 000 Vollzeitstellen.

Von solchen Zahlen kann Theodor Wille nichts ahnen. Der im Südamerika-Handel erfolgreiche Kaufmann gibt den Anstoß zur Gründung des Instituts. Am 26. Februar 1870 wird der „Commerz- und Disconto-Bank“ in Hamburg Leben eingehaucht. Die ersten 30 Jahre sind eine Enttäuschung. Die Wirtschaftsflaute bremst die Geschäfte. Erst mit dem Aufschwung der Elektroindustrie und der Eröffnung von Niederlassungen in Frankfurt und Berlin gelingt der Durchbruch. Zwischen 1905 und 1923 schluckt man rund 50 Banken. Die Zahl der Geschäftsstellen steigt auf knapp 290. Die Bilanzsumme schießt von rund 92 Millionen Mark 1897 auf 508 Millionen im Jahre 1913 in die Höhe.

Im Ersten Weltkrieg konzentriert sich die Bank auf den Kauf von Reichsschatzanweisungen. Sie beteiligt sich an der Finanzierung der Kriegsmaschinerie – ohne Schaden zu nehmen. 1929 kommt es zur Verschmelzung mit der Mitteldeutschen Creditbank in Frankfurt. Die Weltwirtschaftskrise geht auch an den Banken nicht vorbei. Wie 80 Jahre später überwindet die Commerzbank das Tief nur mit Hilfe des Staates. Die Nazizeit hinterlässt auch bei der Commerzbank ihre Spuren. Chronisten zufolge muss sie sich den Nazis beugen, Reichsschuldtitel übernehmen und den Krieg mitfinanzieren. Andere sehen durchaus eine aktive Unterstützung der Nazis. Es sei ein dunkles Kapital für die Bank gewesen, heißt es heute in Frankfurt.

Nach dem Krieg verliert das Geldhaus 45 Prozent seiner etwa 360 Filialen. Es wird in neun Teile aufgesplittet und 1952 in drei regionale Banken überführt. Erst 1958 werden sie wieder zur Commerzbank mit Sitz in Düsseldorf vereint. Die hat nun 7700 Beschäftigte, rund 20 000 Aktionäre, 300 000 Kunden, die Bilanzsumme liegt bei mehr als fünf Milliarden DM. In den folgenden Jahrzehnten dehnt das Geldhaus die Geschäfte kontinuierlich aus, auch im Ausland. 1970 zieht die Zentrale nach Frankfurt. 1980 rutscht die Bank überraschend wegen einer falschen Zinseinschätzung in eine fast existenzielle Krise.

Wieder schwarze Zahlen

Zehn Jahre später bieten sich auch der Commerzbank mit dem Fall der Mauer neue Perspektiven – und sie eröffnet nach und nach 125 Filialen im Osten Deutschlands. Im Jahrzehnt danach folgt ein ständiges Auf und Ab. Im September 2019 verkündet Vorstandschef Martin Zielke das nächste Sanierungsprogramm. Die erfolgreiche Tochter Comdirect wird eingegliedert, die ebenso erfolgreiche Tochter in Polen verkauft, weitere 2300 Stellen werden gestrichen. Bei den Aktionären hält sich die Feierlaune angesichts des Kursdesasters der Aktie und einer bescheidenen Dividende von 15 Cent für 2019 ebenso in Grenzen wie bei den Beschäftigten. Ende 2020 sollen nur noch 38 000 Menschen für die Bank arbeiten. Vorstandschef Zielke ist trotzdem zuversichtlich. Immerhin schreibt die Commerzbank – anders als die Deutsche Bank – schwarze Zahlen.

