Ein Stück mehr Gerechtigkeit

Das DIW betrachtet den längeren Verlauf seit 1992. Die Zahlen zeigen, wie die Ungleichheit der Bruttostundenlöhne schon während der 1990er und dann in den 2000er Jahren zunahm. Angestellte mit höheren Qualifikationen – beispielsweise Anwälte, Ärzte, Ingenieure, Gymnasiallehrer und Leute im mittleren Management – erzielten steigende Verdienste, während etwa Verkäuferinnen, Gebäudereiniger, Sicherheitsleute und andere mit niedrig bezahlten Dienstleistungsjobs weniger Geld bekamen.

Nun aber geht auch unten was: „Zwischen 2013 und 2016 sind die Bruttostundenlöhne im untersten Abschnitt erstmals deutlich mit rund 13 Prozent gestiegen“, sagt Schröder. Dies betrifft diejenigen zehn Prozent der Beschäftigten mit den niedrigsten Einkommen. Der Grund: „Gerade der flächendeckende Mindestlohn dürfte die Spreizung der Bruttostundenlöhne deutlich verringert haben“, so Schröder.

Auch bei den Bruttomonatslöhnen nimmt die Ungleichheit zwischen unten und oben neuerdings ab, aber nicht so deutlich wie bei den Stundenlöhnen. Der Grund dürfte darin liegen, dass die Arbeitszeit der Beschäftigten teurer wird und deshalb manche Firmen besonders Niedriglohnjobber weniger Stunden arbeiten lassen. Aber auch die Beschäftigten selbst reduzieren mitunter ihre Arbeitszeit, weil sie unter der 450-Euro-Minijob-Grenze bleiben wollen.

Im Minijob gefangen

Wie groß die Verluste für Arbeitnehmer im Niedriglohnsektor waren, zeigt sich laut DIW besonders an den Monatslöhnen. Im Vergleich zu 1992 sank der mittlere Lohn in der untersten Einkommensgruppe bis 2010 um rund die Hälfte. Erst danach ist eine leichte Erholung zu sehen. Der Rückgang war so stark, weil die Leute nicht nur weniger verdienten, sondern auch weniger arbeiteten. Die ärmsten Beschäftigten leisteten 2016 fast zehn Stunden pro Woche weniger als 1992 (26,8 gegenüber 36,4 Stunden). Viele von ihnen sind gefangen im Minijob.

Wenn man die Ungleichheit zwischen hohen und niedrigen Verdiensten auf das Jahr gerechnet betrachtet, sieht man dabei auch in jüngster Zeit eine leichte Zunahme. Die Erklärung ist hier, dass die Leute mit den höchsten Einkommen überproportional von Sonderzahlungen profitieren, die nur einmal jährlich überwiesen werden. Minijobber erhalten keine Boni.

