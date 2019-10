Ein Viertel heizt noch mit Öl

Mannheim/wiesbaden.Nur langsam verschwindet die Ölheizung aus Deutschlands Wohnungen – das geht aus einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hervor. Demnach sorgten auch im Jahr 2018 überwiegend die fossilen Energieträger Gas und Öl in deutschen Privathaushalten für warmes Wasser und beheizte Räume. Dabei gilt Heizöl als besonders klimaschädlich – allerdings gibt es in Neubauten kaum noch Ölheizungen.

Was die Statistiker herausgefunden haben, welche Probleme es bei der Wärmeversorgung durch fossile Energieträger gibt und welche Alternativen sich anbieten. Folgend die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie hoch ist der Anteil an Ölheizungen?

In Deutschland setzen noch 23,5 Prozent der Haushalte auf Heizöl zur Beheizung der Räume. Das sind 2,3 Prozentpunkte weniger als 2014 – der Anteil hat sich also nur leicht verringert. Auch für die Warmwasserversorgung kommt Heizöl noch in 20 Prozent der Wohnungen zum Einsatz. Gasheizungen sorgen dagegen in 52,1 Prozent der Wohnungen für wohlige Temperaturen. Die Regierungsbezirke Karlsruhe – zu dem auch Mannheim und Heidelberg gehören –, Unterfranken, Stuttgart und Darmstadt sowie die Region Rheinhessen-Pfalz liegen teilweise deutlich über dem Bundesschnitt (siehe Grafik).

Warum gilt Heizöl als klimaschädlich?

Wie bei allen fossilen Energieträgern wird bei der Verbrennung von Heizöl das Treibhausgas CO2 freigesetzt. „Allerdings sind nicht alle gleich klimaschädlich“, sagt Marianne Cravon, Umweltschutzberaterin der Klimaschutzagentur Mannheim. „Bei der Verbrennung von Gas entstehen 202 Gramm CO2 pro Kilowattstunde Energie. Bei Heizöl sind es 280 Gramm“, erläutert die Bioinformatik-Ingenieurin.

Sind Gasheizungen dann klimafreundlich oder gar -neutral?

„Nein, das ist definitiv nicht so“, sagt Crevon. „Gasheizungen sind zwar besser, aber nicht klimaneutral – solange sie nicht mit reinem Biogas betrieben werden.“ Deswegen sei es wichtig, zu überlegen, ob Hausbesitzer nicht doch mehr Geld in die Hand nehmen und auf klimaneutrale Alternativen setzen wollen.

Welche gesetzlichen Regelungen gibt es zu den Ölheizungen?

„Heizkessel, die mehr als 30 Jahre alt sind, müssen ausgetauscht werden“, weiß Crevon. Das betrifft allerdings nicht die moderneren Niedrigtemperatur- und Brennwertkessel, die effizienter arbeiten als die alten Konstanttemperaturkessel. Und: Wer sein Haus mit weniger als drei Wohneinheiten seit spätestens 1. Februar 2002 selbst bewohnt, ist aktuell noch von der Austauschpflicht ausgenommen. Ab 2026 soll der Einbau neuer Heizölanlagen laut dem Klimaschutzpaket komplett verboten werden – auch wenn schon jetzt nur noch 0,6 Prozent der Häuser mit solchen Anlagen gebaut werden.

Welche Alternativen zu Ölheizungen kommen infrage?

Wer eine alte Heizung mit Konstanttemperaturkessel besitzt, kann die Effizienz der Anlage mit dem Austausch durch einen moderneren Brennwertkessel schon enorm steigern. „Bei diesen ist der Energieverlust deutlich geringer“, verrät Sebastian Bohnet, Energieberater der Klimaschutzagentur Mannheim. „Besser sind Brennstoffzellen, also moderne Gasheizungen, die neben Wärme auch sehr günstigen Strom produzieren. Dabei wird die fossile Energie bestmöglich genutzt.“ Der Umstieg auf Gas bringt laut Bohnet neben der CO2-Reduzierung weitere Vorteile mit sich: „Man ist freier in der Anbieterwahl und kann auf umweltfreundliches Biogas setzen.“ Jedoch sei das nur dann klimaneutral, wenn es aus Abfällen generiert würde – „nicht etwa, wenn Mais extra dafür angebaut wird“, mahnt Crevon.

Existieren komplett klimaneutrale Alternativen?

„Die gibt es“, sagt Marianne Crevon und verweist auf Wärmepumpen, die aus Luft, Wasser oder Erde Wärmeenergie holen. „Allerdings sind sie es nur, wenn sie mit Ökostrom betrieben werden – am besten von der Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach.“ Wichtig sei eine gute Isolierung des Gebäudes, da die Heizungen nur für Niedrigtemperatur-Heizungen geeignet sind.

Wie wird der Umstieg auf andere Heizmethoden gefördert?

Schon jetzt wird beinahe jeder Umstieg wird vom Staat, von den Kommunen oder von Energieversorgern gefördert, verrät Bohnet. Bis zu 15 000 Euro an Zuschüssen seien möglich. Die Klimaschutzagentur Mannheim habe sich darauf spezialisiert, ganz individuell zu den Förderangeboten zu beraten. Laut Klimaschutzpaket soll der Wechsel mit bis zu 40 Prozent der Kosten gefördert werden.

