Einbrüche bei fast allen Gütern

Mannheim.Stillstehende Bänder in der Autobranche, sinkende Produktionszahlen in der Chemieindustrie, kriselnder Einzelhandel – diese Auswirkungen der Corona-Pandemie machten sich zwangsläufig im Seetransport bemerkbar. Auch in Mannheim ist das so. Der Umschlag des Hafens am westlichen Stadtrand, in dem fast 20 000 Menschen in knapp 500 Unternehmen auf einer Fläche von 1131 Hektar arbeiten, befindet sich im ersten Halbjahr 2020 bei fast allen Güterarten auf einem niedrigeren Niveau als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Insgesamt sei er um 13,08 Prozent zurückgegangen, teilte die Hafengesellschaft Mannheim am Montag mit.

Besonders stark war der Einbruch in der Gütergruppe Eisen, Stahl und Nichteisenmetalle mit einer Abnahme um fast 38 Prozent gegenüber dem Vorjahreshalbjahr.

Hafendirektor Roland Hörner spricht trotz dieser Entwicklung von einem „akzeptablen Ergebnis“: „Dass es bei den Zahlen Schwankungen gibt, ist ganz normal. Angesichts der derzeitigen Umstände sind wir froh, dass der Umschlagsrückgang nicht so erheblich ist“, sagt Hörner auf Nachfrage dieser Zeitung.

Der Abfall sei natürlich auch auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen. „Es ist klar, dass wenn weniger Industriegüter exportiert werden, auch weniger importiert wird“, so Hörner. Genauer lasse sich der Einfluss aber nicht „spezifizieren“. „Die momentane Lage zieht sich durch alle Unternehmen . Jede Firma ist aber in einem anderen Ausmaß betroffen.“

Der Umschlagsrückgang bei der Gütergruppe Erd- und Mineralölerzeugnisse hänge zum Beispiel mit der sinkenden Produktion in der Chemieindustrie zusammen. Der Verkauf weniger Autos bringe zudem eine geringere Nachfrage an Eisen und Stahl mit sich. Der Zuwachs beim Umschlag in der Gütergruppe Steine und Erden erkläre sich wiederum durch den Boom in der Baubranche. „Auch bei Düngemitteln erleben wir ein Hoch“, sagt Hörner.

Den durchschnittlichen Wasserstand, der mit 2,65 Metern um 1,31 Meter unter dem Durchschnittspegel im Vorjahresmonat lag, sieht Hörner ebenfalls als unproblematisch an. „Das ist für den Augenblick ganz normal. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir schon weitaus schlimmere Zahlen. Wir waren für fast alle Schiffe immer erreichbar.“ Knapp vier Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2019 liefen in den ersten sechs Monaten 2020 in den Mannheimer Hafen ein. Daraus lasse sich aber kein allgemeiner Trend ableiten, erklärt Hörner. „Das hängt häufig damit zusammen, welche Schiffe gerade auf dem Markt sind oder wann der Stichtag für die Erfassung der Umschlagszahlen ist.“

Ein positives Zeichen sieht Hörner in dem Wiederanlaufen des Kreuzfahrttourismus. Er war mit Beginn der Corona-Pandemie im März vollständig zum Erliegen gekommen. Die Liegeplätze für die Fahrgastschiffe blieben seitdem leer. Am vergangenen Montag legte nun bereits das zweite im Monat Juli im Mannheimer Hafen an. Normalerweise seien es jährlich bis zu 700.

Optimistisch für die Zukunft

„Im Juli sind bereits 19 Schiffe angemeldet. Ich hätte nicht erwartet, dass die Reisebranche so schnell wieder Flussreisen und Ausflüge unter den gegebenen Umständen rentabel anbieten kann. Ich freue mich über diese Entwicklung. Vielleicht entdecken ja jetzt auch jüngere Leute in Deutschland diese Form des Urlaubs“, sagt Hörner.

Auch deshalb blickt der Hafendirektor optimistisch in die Zukunft: „Ich gehe davon aus, dass sich die Situation stabilisiert.“

