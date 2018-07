„Einbußen bis zu 40 Prozent“

Anzeige

Bei Äpfeln und Birnen rechnet der Experte dagegen mit guten Erträgen, ebenso beim Wein: „Die Reben stehen am besten da, weil sie tief wurzeln und ihr Gesundheitszustand durch die Hitze optimal ist.“ So beginne die offizielle Traubenlese dieses Jahr nicht nur am 6. August, und damit so früh wie noch nie, sondern lasse auch einiges versprechen: „Im Moment haben wir das Potenzial für einen tollen Jahrgang.“

Guter Wein-Jahrgang erwartet

Nicht so gut sieht es jedoch bei anderen landwirtschaftlichen Produkten aus: „Beim Raps haben wir extreme Schwierigkeiten“, sagt Hans Hermann Harpain, stellvertretender Generalsekretär des hessischen Bauernverbands, „da haben wir Einbußen zwischen zehn und 40 Prozent.“ Und beim Getreide sei es stellenweise nicht viel besser: „Da liegen die Einbußen bei etwa zehn bis 30 Prozent.“ Dass das Auswirkungen auf den Brotpreis hat, glaubt Harpain aber nicht: „Bei einem Brötchen macht der Getreidepreis gerade einmal einen Cent aus.“ Selbst eine Verdoppelung hätte also überschaubare Auswirkungen. Zu spüren bekämen allerdings die Viehbauern, dass es dieses Jahr aufgrund der Trockenheit deutlich weniger Grünfutter gebe. Es sei absehbar, dass sie teures Futter zukaufen müssten – oder die Zahl ihrer Tiere verringern.

„Alles andere ist schwer vorherzusagen, weil die Ernte noch nicht beendet ist“, sagt Harpain. Das sieht man auch in Baden-Württemberg so: Der dortige Landesbauernverband will sich erst Ende August zu den Auswirkungen der Hitze äußern.

Joachim Rukwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbands, ist da weniger zurückhaltend. Er appelliert an die Politik, die betroffenen Betriebe finanziell zu unterstützen: „Eine Milliarde Euro wäre wünschenswert, um die Ausfälle auszugleichen“, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Das Bundesagrarministerium bekräftigte indes, dass über besondere Bundeshilfen erst nach der für Ende August geplanten Abschlussbilanz der Ernte entschieden werden soll. Zuerst liegt die Zuständigkeit für Unterstützungsangebote bei den Ländern, die Zuschüsse geben können. Als Hilfen möglich sind unter anderem Darlehen der Landwirtschaftlichen Rentenbank, zudem können ökologische Vorrangflächen ausnahmsweise bewirtschaftet werden. Erst wenn Schäden von „nationalem Ausmaß“ festgestellt werden, kann auch der Bund Finanzhilfen leisten. Zuletzt war dies 2003 wegen einer Dürre der Fall und 2013 wegen Hochwasserschäden. (mit dpa)

