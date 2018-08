Einbußen für Snapchat

Anzeige

Snap hatte in diesem Jahr seine Snapchat-Anwendung neu gestaltet – auch, um Wünschen der Werbebranche entgegenzukommen. Diese Änderungen hätten aber auch das Wachstum der Benutzerzahlen behindert, erklärten Firmenvertreter. Snap-Chef Evan Spiegel freute sich über das Umsatzwachstum. „Wir sind begeistert von den Fortschritten, die wir gemacht haben, und optimistisch angesichts der Gelegenheiten, die vor uns liegen“, sagte er. Auch bei Anlegern kamen die Zahlen zunächst gut an – die Aktie legte nachbörslich in einer ersten Reaktion um mehr als acht Prozent zu. Zu dem Kursanstieg trug auch die Ankündigung des saudischen Milliardärs Al-Walid bin Talal bei, bei Snap als Investor einzusteigen. dpa

