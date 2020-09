„Eine dramatische Situation“

Rhein-Neckar.„Es ist ein Wechselbad der Gefühle“, sagt Alexa Mistler. „Mal herrscht absolute Panik vor, mal Ärger, mal Machtlosigkeit, mal keimt ein Schimmer Hoffnung auf.“ Unter dem Strich aber dominieren bei der Apothekerin aus Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) „Sprachlosigkeit und Fassungslosigkeit“. Denn der 52-Jährigen fehlen urplötzlich Tausende Euro Einnahmen.

So wie ihr geht es zurzeit rund 3500 Kollegen in ganz Deutschland, also ungefähr jeder fünften der etwa 19 000 Apotheken der Republik: Sie haben von ihrem Abrechnungsdienstleister AvP für den August kein Geld bekommen – oder lediglich einen Teil der ihnen zustehenden Erstattungen der Krankenkassen. Branchenexperten schätzen den gesamten Fehlbetrag auf mehr als 400 Millionen Euro, den durchschnittlichen pro Apotheke auf etwa 120 000 Euro. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft Düsseldorf in der Sache.

Ermittlungen wegen Bankrott

Doch von vorn: In der Regel kaufen Apotheker von Großhändlern auf Rechnung Medikamente ein, die sie dann an die Patienten weitergeben. Manche kosten dabei, etwa Präparate gegen Krebs, pro Stück mehrere Tausend Euro. Dafür bekommen die Apotheker die Rezepte, die sie sammeln und am Ende des Monats ihrem jeweiligen Abrechnungsdienstleister übermitteln. Bundesweit gibt es davon etwa knapp ein Dutzend. Diese privaten Unternehmen wickeln die Abrechnung mit den Krankenkassen ab und überweisen das Geld, abzüglich der Rezeptgebühr, dann an die Apotheken. Normalerweise.

Doch bei dem in Düsseldorf ansässigen Unternehmen AvP ist es zuletzt zu Problemen gekommen. Die Folge: ausbleibende Zahlungen. Als Grund hatte der Dienstleister in einem Rundschreiben an seine Kunden nicht reibungslos verlaufene Umstrukturierungen genannt. Doch dann setzte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), unter deren Aufsicht das Unternehmen stand, einen Sonderbeauftragten ein, der die Geschäftsführung übernahm – und einen Insolvenzantrag stellte.

Wenig später eröffnete die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Verdächtige wegen Bankrott – aufgrund einer Strafanzeige der Bafin. Beim Bankrott handelt es sich um eine betrügerische Insolvenz, vor der Vermögenswerte beiseite geschafft wurden.

Weitere Auskünfte zu dem Vorgang wollte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag nicht geben. Auch eine Sprecherin von AvP wollte sich nicht näher zu den Hintergründen der Insolvenzanmeldung und den noch im Unternehmen vorhandenen Vermögen äußern. Fakt ist jedoch, dass Tausende Apotheker auf ihr Geld warten.

„Keiner weiß, was da wirklich passiert ist“, sagt Frank Eickmann, Sprecher des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg. Fest stehe jedoch: „Für die Apotheken ist das eine dramatische Situation. Wir können nicht ausschließen, dass manche deswegen schließen müssen.“ Die exakte Zahl der Betroffenen in Baden-Württemberg kenne der Verband zwar nicht. Da AvP jedoch einer der großen der Branche war, gehe man von 250 bis 300 geschädigten Apothekern aus. Diesen sei geraten worden, die Verträge mit dem Dienstleister zu kündigen und sich einen Anwalt zu suchen.

„Eigentlich gleich zuschließen“

Den hat Alexa Mistler mittlerweile gefunden. Allzu viel Hoffnung, dass sie etwas von ihrem Geld wiedersieht, hat sie trotzdem nicht: „Wenn man sieht, was bei so einem Insolvenzverfahren in der Regel übrig bleibt – damit können Sie eigentlich gleich zuschließen.“

Ihr Geschäft aufgeben will sie dennoch nicht: „Ich bin Apothekerin mit Leib und Seele. Außerdem habe ich in meinem Team zehn Mitarbeiterinnen, für die bin ich verantwortlich.“ Da ihre Rücklagen durch den Umbau vor sieben Jahren aufgebraucht seien und ein Kredit noch zehn Jahre laufe, müsste sie im schlimmsten Fall einen weiteren aufnehmen. „Und das für etwas, was ich nicht verbockt habe“, schimpft sie. Das Wechselbad der Gefühle ist noch lange nicht vorbei. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.09.2020