Eine Entschuldigung, wenige Antworten

Brüssel.Der Auftritt von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg vor dem Europäischen Parlament in Brüssel war eine große Stunde – aber für die Politiker. Sie gingen dem 34-jährigen Chef des größten sozialen Netzwerkes der Welt nicht so leicht auf den Leim wie der US-Kongress.

Mark Zuckerberg versuchte es mit einer Entschuldigung. Die war bei der Anhörung vor dem US-Kongress bereits gut angekommen, also dürfte sie auch die anwesenden Abgeordneten des Europäischen Parlamentes beeindrucken, mag er sich gedacht haben. „Das war ein Fehler und es tut mir sehr leid“, begann Zuckerberg seine 75 Minuten dauernde Anhörung am Abend in Brüssel. Facebook habe das Ausmaß seiner Verantwortung im Kampf gegen den Missbrauch von und mit Nutzerdaten nicht erkannt, sagte er. Er sei eigens nach Brüssel gekommen, weil „Europa ein großer und unglaublich wichtiger Teil unserer globalen Gemeinschaft“ ist. Immerhin werde Facebook in Europa von rund 18 Millionen Menschen genutzt.

Doch die Chefs der Fraktionen im Europäischen Parlament – nur sie durften an der im Internet übertragenen Anhörung persönlich teilnehmen – waren nicht auf Bekenntnisse und leere Versprechungen aus. Anders als offenbar von Zuckerberg und seinem Team erwartet, hatten sich die Volksvertreter gut vorbereitet und pochten auf Antworten auf gezielte Fragen: Warum informierte Facebook die vom Fall Cambridge Analytica Betroffenen nicht schon 2015 über den Diebstahl ihrer Daten? Ob zu befürchten sei, dass dieser Vorfall „nur die Spitze des Eisbergs“ war? Warum sammele Facebook Daten auch von solchen Nutzern, die zwar den „Gefällt mir“-Knopf drücken, aber gar keine Facebook-Mitglieder sind?