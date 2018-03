Eine Klage, viele Gewinner

Anzeige

Wie soll das Verfahren genau ablaufen?

Wenn sich zehn geschädigte Verbraucher finden, kann eine MFG durch eine so genannte „qualifizierte Einrichtung“, also etwa die Verbraucherzentralen, eröffnet werden. Im Internet wird dann ein Klageregister eingerichtet. Innerhalb von zwei Monaten müssen sich dann wenigsten 50 Betroffene dort registrieren. Daraus entstehen keine Kosten. Das Register wird beim Bundesamt für Justiz geführt. Mit der Anmeldung der MFK wird die Verjährung ausgesetzt. Das Urteil in diesem Verfahren ist schließlich verbindlich für alle Gerichtsverfahren in dieser Sache.

Bekommen die Betroffenen bei einer erfolgreichen Klage automatisch Schadenersatz?

Das ist nicht zwangsläufig der Fall. Eine Möglichkeit ist der Vergleich beider Parteien während des Verfahrens. Dann wird das betreffende Unternehmen Ausgleichszahlungen vermutlich von sich aus anbieten. Kommt es zu einem Feststellungsurteil, müssen die einzelnen Geschädigten ihre Ansprüche durchsetzen. Sie können dafür zum Beispiel die jeweilige Schlichtungsstelle anrufen oder auf die Leistung klagen.

Drohen mit der Musterfeststellungsklage amerikanische Verhältnisse?

In den USA gibt es Sammelklagen, in denen mitunter viele Tausend Kunden gemeinsam gegen eine Firma vor Gericht ziehen und Entschädigungen erstreiten. Dies wird in der Regel von spezialisierten Anwaltskanzleien als regelrechtes Geschäft betrieben. Daraus hat sich eine regelrechte Klageindustrie zulasten der Wirtschaft entwickelt. Bei der MFK ist dieser Anreiz nicht gegeben, weil das Gericht lediglich feststellt, ob sich ein Unternehmen falsch verhalten hat oder nicht. Geldleistungen resultieren aus diesem Urteil nicht.

Wann könnten die ersten Verfahren beginnen?

Die neue Verbraucherministerin Katarina Barley hat einen ehrgeizigen Zeitplan aufgestellt. Nur zwei Tage nach Amtsantritt hat sie den Gesetzentwurf an die anderen Ministerien verteilt. Noch im April soll das Bundeskabinett das Gesetz beschließen. Es kann somit noch vor der Sommerpause im Bundestag behandelt werden. Ziel ist es, dass die MFK spätestens ab dem 1. November 2018 eingereicht werden kann.

Gibt es damit auch für betrogene Diesel-Besitzer noch Chancen auf Schadenersatz?

Zumindest die Diesel-Fahrer, die durch illegale Manipulation ihrer Abgasanlage betrogen wurden, können auf ein erstes Verfahren nach der neuen Regelung hoffen. Barley legt genau deshalb so ein Tempo vor. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) hat schon angekündigt, dann eine MFK für die VW-Kunden anzustrengen. Sollte sich Volkswagen tatsächlich als erstes Unternehmen verantworten müssen, ist Eile geboten: Etwaige Entschädigungsansprüche werden am Jahresende verjähren.

Kann das Vorhaben der Verbraucherministerin noch scheitern?

Es kommt selten ein Gesetz wieder so aus dem Bundestag heraus, wie es hineingekommen ist. So kann sich auch am MFK-Gesetz noch einiges ändern. Die Wirtschaft ist zum Beispiel strikt gegen diese Art der Gemeinschaftsklage, weil sie einen Missbrauch des Instruments befürchtet.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.03.2018