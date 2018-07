Eine Million Prozent Inflation

Anzeige

Eine Ursache dafür sei ein bedeutender Rückgang der Ölproduktion in Venezuela. Die Entwicklung in Venezuela wecke Erinnerungen an die Hyperinflationen in Deutschland, so Werner. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg (1914-1918) finanzierten sich abwechselnde Regierungen in der Weimarer Republik die gewaltigen Kriegsfolgekosten mit Schulden und einem höheren Papiergeldumlauf. Statt finanzpolitisch zu handeln, ließen die Regierungen Banknoten drucken. Wegen Misswirtschaft, Korruption und des relativ niedrigen Ölpreises leidet Venezuela seit Jahren unter einer schweren Wirtschafts- und Versorgungskrise. Es fehlt an Devisen, um Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs zu importieren. dpa

Mittwoch, 25.07.2018