„Eine Zerreißprobe für die Beschäftigten“

Düsseldorf/Mannheim.Die Supermarktkette Real ist nach monatelangem Tauziehen verkauft: Doch für die 34 000 Beschäftigten in den 276 Filialen und für Millionen Real-Kunden geht die Ungewissheit weiter. Es dürfte noch Monate dauern, bis sie Klarheit bekommen, ob „ihre“ Filiale weiterbetrieben, verkauft oder geschlossen wird.

Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger sprach am Mittwoch von einem „bitteren Tag für die Real-Beschäftigten“. Die Gewerkschafterin warnte vor der möglichen Vernichtung von mehr als 10 000 Arbeitsplätzen im Zuge der Übernahme.

Der neue Real-Besitzer, der Finanzinvestor SCP, will Real nach der Übernahme zerschlagen, wie SCP und Metro nach der Vertragsunterzeichnung in der Nacht zum Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung bekräftigten. Ein Großteil der 276 Real-Märkte soll an Wettbewerber wie Kaufland, Globus oder Edeka verkauft werden. Nur ein Kern von 50 Filialen soll noch 24 Monate unter dem Namen Real weitergeführt werden. Rund 30 Filialen sollen mangels Perspektiven geschlossen werden.

Mit welcher Filiale was geschehen soll, ließen die Beteiligten zunächst offen. Bei der Gewerkschaft Verdi gaben die Ankündigungen von SCP und Metro aber Anlass zur Sorge. „Wir wissen nichts Konkretes, schon gar nicht, wen es treffen wird“, sagt die rheinland-pfälzische Landesfachbereichsleiterin Monika Di Silvestre auf Anfrage dieser Redaktion. Man befürchte aber, dass es Filialen in Rheinland-Pfalz und im Saarland treffen könnte. „Vor allem für die Beschäftigten bleibt die Ungewissheit eine Zerreißprobe“.

Der baden-württembergische Landesfachbereichsleiter Bernhard Franke vermutet, dass hinter der Zusage, 50 Märkte weiterzubetreiben, eine Verzögerungstaktik steckt, um in einem zweiten Anlauf den einen oder anderen Markt doch noch loszuwerden. „Ziel kann aber nur sein, möglichst alle Arbeitsplätze und tarifliche Einkommen abzusichern – auch wenn Standorte an andere Betreiber abgegeben werden“, teilte Franke am Mittwoch mit. SCP-Group-Chefin Marjorie Brabet-Friel kündigte an, der Finanzinvestor werde versuchen, „Schließungen und Entlassungen so weit wie möglich zu vermeiden“.

Metro-Chef Olaf Koch ist überzeugt: „Viele der erfahrenen und qualifizierten Real-Mitarbeiter haben eine gute Chance auf Weiterbeschäftigung.“ Für Beschäftigte, die aus betrieblichen Gründen ihre Stelle verlieren, wurde eine Abfindungsregelung vereinbart. Metro erwartet durch den Verkauf einen Netto-Mittelzufluss von rund 300 Millionen Euro. dir (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.02.2020