Einfach mal bewerben

Die Schule ist rum, der Abschluss in der Hand – und jetzt? Gähnende Leere. Als sei die Frage „Was will ich mal werden“ nicht kompliziert genug, geraten junge Menschen wegen der Pandemie unter mehr Druck denn je. Der Ausbildungsmarkt scheint undurchdringlich. Wer bietet überhaupt eine Stelle an, wer nicht? Vielleicht fühlt man sich ein wenig verloren, gleichzeitig läuft einem die Zeit davon. Horrorgedanken, die sicherlich viele Jugendliche derzeit umtreiben.

Bevor sie in ein schwarzes Loch fallen, müssen junge Menschen so schnell es geht abgeholt werden: von Berufsberatern, Arbeitsagenturen und Kammern. Mehr denn je: von Eltern. Sie dürfen nicht zulassen, dass ihre Kinder sich freiwillig in einen „Warteschleife-Modus“ versetzen, sich in ihre Zimmer verkriechen, und überhaupt nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Sie müssen ihren Nachwuchs motivieren und unterstützen, den passenden Ausbildungsplatz zu finden und ihnen Mut machen, sich einfach mal zu bewerben. Ja, es waren furchtbar anstrengende Wochen. Aber nur gemeinsam kann eine Generation „C“, die symbolisch für eine hohe Jugendarbeitslosigkeitsquote steht, verhindert werden.

Auch ist die „Azubi-Prämie“ eine gute Sache. Die Betriebe, die ausbildungswillig sind, werden belohnt und unterstützt. So plump es auch klingt: Die Azubis von heute sind die so dringend benötigten Fachkräfte von morgen. Ohne beruflichen Nachwuchs kann kein Betrieb der Welt auf Dauer überleben. Nun gilt es, die Prämie schnell umzusetzen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.07.2020