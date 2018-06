Einfach verrückt

Anzeige

Bequeme Angebote nutzen Konsumenten erst einmal gerne gedankenlos aus. Anders ist der Boom beim Online-Handel schwer zu erklären. Über die Schattenseiten der Medaille macht sich niemand gerne Gedanken. Das werde der Staat schon regeln, denken viele.

Das ist aber nicht so, jedenfalls nicht vorausschauend. Und auch die Unternehmen selbst probieren zunächst einmal alles aus, was ihnen Umsatz und Gewinn bringt. Die gar nicht wünschenswerten Seiten des komfortablen Einkaufs am Bildschirm zeigen sich allmählich. Und es sind nicht wenige. Der Wahn, sich alles und jedes nach Hause liefern zu lassen, bewirkt einen Schub beim Verkehrsaufkommen. Lieferwagen verstopfen die Straßen. An Lösungen wird gearbeitet, zum Beispiel durch lokale Verteilzentren, von denen aus Lastenfahrräder die letzte Meile übernehmen. Ein anderes Problem ist das Abfallaufkommen durch Sendungen, die von den Kunden wieder an den Händler zurückgeschickt werden. Das mag im Einzelfall gute Gründe haben, weil beispielsweise die Hose doch nicht passt oder der neue Schuh drückt.

Die Masse von Retouren, europaweit vermutlich Milliarden jährlich, lassen ein Übermaß an Bequemlichkeit als tiefere Ursache vermuten. Wenn die Rücksendung so einfach ist, bestellt man eben mal auf gut Glück. Nur mit dem Finger auf Amazon, Otto & Co zu zeigen, die einen guten Teil der noch neuen Waren auf die Müllkippe bringen, ist nicht lauter. Auch Verbraucher haben die moralische Pflicht, sich über die Folgen ihres Handelns bewusst zu werden, spätestens wenn solche oder andere Schattenseiten der Bequemlichkeit öffentlich werden.