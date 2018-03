Einfacher arbeiten im Ausland

Anzeige

Was soll die Behörde denn konkret tun?

Grob gesagt soll die ELA einerseits Ansprechpartner für Bürger und Unternehmen sein, andererseits aber auch die Einhaltung von EU-Regeln durchsetzen. So soll man sich vor einem Umzug ins EU-Ausland an ELA wenden können, um sich über Jobs, Sprachkurse und Sozialsysteme zu informieren. Gleiches gilt für Firmen, die Leute entsenden wollen. ELA soll aber auch eine Art Aufseher werden, um illegale Machenschaften mit entsandten Arbeitnehmern zu unterbinden. Die EU-Agentur könnte dann Kontrollen organisieren. Zudem könnte sie schlichten, wenn etwa eine Firma Jobs von einem EU-Land in ein anderes verlagert.

Mittelfristig plant die Kommission auch eine „Europäische Sozialversicherungsnummer“. Damit könnte man überall in der EU sofort nachweisen, dass man kranken- oder rentenversichert ist. Missbrauch könnte leicht entdeckt werden.

Noch eine EU-Behörde – braucht man das wirklich?

Die EU-Kommission argumentiert, wenn Millionen von einem EU-Land ins andere ziehen, müsse man darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden. Immerhin sind die Rechte, um die es geht, auch auf EU-Ebene geregelt, zum Beispiel in der sogenannten Entsenderichtlinie. Die wird gerade überarbeitet und verspricht künftig unter anderem, dass entsandte Arbeitnehmer vom ersten Tag an so bezahlt werden wie einheimische.

Bisher sind die Rechte der Entsandten nach Gewerkschaftsangaben bei weitem nicht immer gesichert. Mit Tricks wie längeren Arbeitszeiten oder unfairen Abzügen würden etliche von ihnen ausgebeutet. Die nationalen Behörden kämen bei Kontrollen oft nicht hinterher. Außerdem klappe der Informationsaustausch zwischen den Mitgliedsstaaten nicht. Gebe es zum Beispiel in Deutschland Zweifel am Sozialversicherungsnachweis eines Bauarbeiters aus Südosteuropa, könne eine Auskunft der zuständigen Partnerbehörde Monate dauern.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund begrüßt den Vorstoß der Kommission deshalb und fordert möglichst wirksame Durchgriffsrechte und die rasche Einführung der einheitlichen Sozialversicherungsnummer.

Und wieso gibt es dann Kritik an den Plänen der EU?

In einem bislang nicht veröffentlichten Schreiben der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) an den künftigen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist von „völlig überflüssiger Bürokratie“ und „auf jeden Fall gravierenden Korrekturen“ die Rede, die noch nötig seien. Anlass dafür ist die sogenannte Nachweisrichtlinie der EU, die zu dem Reformpaket der Sozialkommissarin gehört und auf der die nun favorisierte Arbeitsagentur aufbaut. Schon die Definition eines Arbeitnehmers stößt bei den Unternehmen auf massiven Widerstand. In der jetzt gültigen Fassung gilt als „Arbeitnehmer eine natürliche Person, die während einer bestimmten Zeit für eine andere Person nach deren Weisung Leistungen erbringt, für die sie als Gegenleistung eine Vergütung erhält“.

Dies würde nach Auffassung des BDA dazu führen, dass „selbst nach deutschem Verständnis eindeutige Vertragsbeziehungen plötzlich als Arbeitsverhältnis gewertet werden könnten“ – mit den dazugehörigen Konsequenzen. Welche Ansprüche beispielsweise ein Handwerker aus einem kleinen Auftrag zur Reparatur im Badezimmer eines Kunden ableiten könnte, will man sich beim BDA lieber nicht ausmalen. Auch die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände moniert, es gebe doch schon vier EU-Agenturen im Feld Beschäftigung und Soziales. Eine „neue Mammutbehörde“ sei schlicht unnötig.

