Einigung im Asylstreit gibt Dax Auftrieb

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag dank des Kompromisses im Asylstreit wieder etwas erholt.

Der deutsche Leitindex Dax, der im Handelsverlauf zeitweise um mehr als anderthalb Prozent gestiegen war, beendete den Tag letztlich mit einem Plus von 0,91 Prozent auf 12.349,14 Punkte. Für den MDax ging es um 0,84 Prozent auf 25.877,20 Punkte hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 1,41 Prozent auf 2705,21 Zähler.

Europaweit ergab sich ein ähnliches Bild: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 1,01 Prozent auf 3406,34 Punkte vor und auch in Paris und London stiegen die Kurse. In den USA wurden im verkürzten Handel vor dem Unabhängigkeitstag am Mittwoch zuletzt moderate Gewinne verzeichnet.