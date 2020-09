Einigungsstelle zu Sozialplan bei Mannheimer Unternehmen Isodraht

Mannheim.Der Betriebsrat des Mannheimer Unternehmens Isodraht hat vor dem Arbeitsgericht erreicht, dass eine Einigungsstelle eingesetzt wird, um einem Sozialplan abzuschließen. Isodraht will die Produktion am Standort dichtmachen, etwa 100 Mitarbeiter sind davon betroffen. Betriebsrat und IG Metall werfen dem Management vor, nicht ernsthaft an Verhandlungen und Absicherung der Beschäftigten

...