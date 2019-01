Einnahmen aus Maut für Bahn

Berlin.Die Grünen wollen Einnahmen aus der Maut für die Bahn abzweigen. „Mit der LKW-Maut und dem Abbau der Dieselsubventionen können Mittel direkt aus dem Verkehrssektor in die Bahn gelenkt werden“, sagte Fraktionsvorsitzender Anton Hofreiter dieser Zeitung. Hintergrund ist der heutige Bahngipfel bei Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Es ist das dritte Krisentreffen in diesem Jahr. Dabei soll es um die Finanzierung des Sanierungsbedarfs gehen.

Mit 20 Milliarden Euro verschuldet

Um die Pünktlichkeit zu erhöhen, müssen Engpässe im Schienennetz beseitigt und neue Züge angeschafft werden. Hofreiter forderte eine „kräftige Aufstockung“ der Mittel für die Bahn und sagte, die Ausgaben des Bundes von derzeit fünf Milliarden Euro sollten kurzfristig verdoppelt und mittelfristig vervierfacht werden. Gleichzeitig müsse es einen Neustart in dem Unternehmen geben, damit das Geld nicht versickere. Bisher verwendet die Bundesregierung die Mauteinnahmen – erwartet werden rund sieben Milliarden Euro in diesem Jahr – komplett für den Straßenausbau. Den Vorschlag von Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann (CDU), dass die Bahn auf Spartickets verzichten solle, wies Hofreiter scharf zurück. Es sei „absurd“, dass Bahnkunden das jahrelange Missmanagement durch höhere Bahnpreise ausbaden sollten. Die SPD schlug vor, für Bahnfahrten nur den verminderten Mehrwertsteuersatz zu nehmen und sie so zu verbilligen, eine Fernbus-Maut einzuführen und Flugbenzin zu besteuern. Debattiert werden dürfte bei dem Treffen auch über eine Veräußerung der Bahntochter „Arriva“, um kurzfristig Milliarden locker zu machen. Denkbar wäre aber auch eine Erhöhung des Eigenkapitals des bundeseigenen Unternehmens. Allerdings ist die Bahn bereits mit 20 Milliarden Euro verschuldet. wk

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.01.2019