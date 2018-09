Eisenbahner wollen 7,5 Prozent mehr

Fulda.Mit einer Forderung nach 7,5 Prozent mehr Geld zieht die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn AG. Erneut will es die DGB-Gewerkschaft ihren Mitgliedern ermöglichen, statt der Lohnerhöhung eine kürzere Wochenarbeitszeit oder zusätzliche Urlaubstage zu wählen. Das hat die gewerkschaftliche Tarifkommission gestern in Fulda beschlossen, wie die EVG mitteilte. Zudem solle unter anderem die monatliche Ausbildungs- und Studienvergütung für alle Nachwuchskräfte um 150 Euro angehoben werden. Auch die beim Zugpersonal konkurrierende Lokführergewerkschaft GDL verlangt 7,5 Prozent mehr Geld. Die Verhandlungen beginnen am 11. Oktober mit der EVG und am 12. Oktober mit der GDL jeweils in Berlin. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018