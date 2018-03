Elektromobilität: Deutsche Hersteller setzen auf Heimatstandort

05.03.2018, Sachsen, Dresden: Mitarbeiter Heiko Lehmann arbeitet in der Gläsernen Manufaktur an der Montagelinie für VW e-Golf. Aufgrund der steigenden Nachfrage wird die Produktion der Elektroautos in Dresden von derzeit 36 Stück pro Tag auf 72 hochgefahren. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

