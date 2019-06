Elliott an Bayer beteiligt

London/Leverkusen.Der für seine aggressive Einmischung bekannte Hedgefonds-Investor Elliott aus dem Imperium des US-Milliardärs Paul Singer hat seinen Einstieg beim Dax-Unternehmen Bayer öffentlich gemacht. Elliott sei mit insgesamt 1,1 Milliarden Euro am Leverkusener Agrar- und Chemiekonzern beteiligt, teilte der Hedgefonds am Mittwochabend mit. Angesichts eines Börsenwerts von zuletzt rund 54 Milliarden Euro fällt dies zwar nicht sonderlich ins Gewicht, doch Elliotts Einfluss sollte nicht unterschätzt werden. Singer ist umtriebig und bekannt dafür, mit wenig zimperlichen Methoden seinen Willen durchzusetzen. Hierzulande hat Elliott schon beim Industriekonzern ThyssenKrupp von sich reden gemacht. Gemeinsam mit dem schwedischen Aktionär Cevian Capital – der auch an Bilfinger in Mannheim beteiligt ist – hatte Elliott auf einen schnelleren Konzernumbau gedrängt. Im April war bekannt geworden, dass sich der Investor auch beim Walldorfer Softwarekonzern SAP eingekauft hat.

Bei Bayer zeigt sich der Hedgefonds zunächst von seiner freundlichen Seite und begrüßte die jüngsten Schritte zur Bewältigung der US-Klagewelle gegen Unkrautvernichter mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat. Elliott sei zuversichtlich, dass die Bildung eines Sonderausschusses der richtige Weg sei, die Probleme zu lösen. Bayer hat drei Gerichtsprozesse verloren, in denen es um angebliche Krebsgefahr von Glyphosat-Produkten der US-Tochter Monsanto geht. dpa/jung

