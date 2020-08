Elon Musk will Curevac besuchen

Berlin/Grünheide.Tesla-Chef Elon Musk plant einen Besuch in Deutschland. Er komme wegen einer Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Curevac, das an einem Corona-Impfstoff arbeitet, und wegen des Baus einer Elektroautofabrik in Grünheide bei Berlin, wie er am Sonntag bei Twitter ankündigte. „Tesla baut als Nebenprojekt RNA-Mikrofabriken für Curevac und möglicherweise andere“, so Musk. Deshalb und wegen der Fabrik „bin ich diese Woche auf dem Weg nach Deutschland“.

Laut Christof Hettich, einem der drei Geschäftsführer des Heidelberger Hauptinvestors dievini, findet der Besuch am Dienstag und Mittwoch statt. dpa/jor

