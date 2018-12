Emissionshandel bringt Staat mehr Geld

Berlin.Die Versteigerungen von CO2-Emissionsrechten haben in diesem Jahr so viel Geld wie noch nie in die Kassen des Bundes gespült. Fast 2,6 Milliarden Euro erbrachten die Auktionen 2018. Damit seien die Erlöse mehr als doppelt so hoch wie 2017, teilte die Emissionshandelsstelle des Umweltbundesamtes mit. Im vergangenen Jahr waren durch die Versteigerungen der Berechtigungsscheine für den Ausstoß von Kohlendioxid knapp 1,2 Milliarden Euro zusammengekommen.

Gebäudesanierung profitiert

Kraftwerke und Fabriken benötigen für jede Tonne klimaschädlicher Gase, die sie in die Atmosphäre blasen, ein Zertifikat. Damit sollen die Unternehmen dazu gebracht werden, die Treibhausemissionen zu verringern. Die Einnahmen aus den Auktionen fließen in einen Energie- und Klimafonds, mit dem Maßnahmen der Energiewende in Deutschland finanziert werden – unter anderem die energetische Gebäudesanierung und die Ansiedlung einer Batteriezellenproduktion.

Bisher waren die Verschmutzungsrechte günstig zu bekommen, weil sehr viele auf dem Markt waren. In diesem Jahr sind die Preise bei den Auktionen der Europäischen Energiebörse EEX in Leipzig aber kräftig gestiegen. Dies gilt als ein Grund für die steigenden Strompreise in Deutschland. Fast die Hälfte der Versorger haben aktuell Preiserhöhungen angekündigt oder bereits vorgenommen. Vielfach haben sie dabei auch auf die gestiegenen Preise für die CO2-Zertifikate verwiesen.

Nach Angaben der Emissionshandelsstelle wurde in diesem Jahr bei den Versteigerungen ein Durchschnittspreis von 14,92 Euro je Zertifikat erzielt. Das ist fast eine Verdreifachung im Vergleich zu 2017, als der durchschnittliche Preis 5,81 Euro betragen hatte. In den vergangenen Monaten mussten sogar mehr als 20 Euro je Zertifikat geboten werden, um einen Zuschlag zu erhalten.

Als ein Grund für den Anstieg der Auktionspreise gilt die absehbare Verknappung der Zertifikate. Die Gesamtmenge an erlaubten Emissionen soll EU-Planungen zufolge zwischen 2021 und 2030 jährlich um 2,2 Prozent sinken. Bisher wurde die Menge um 1,7 Prozent pro Jahr verringert. Daneben sollen mehr Zertifikate in einer Reserve geparkt oder gelöscht werden.

Wie sich die Preise für die Verschmutzungsrechte im kommenden Jahr entwickeln, gilt bei Fachleuten als offen. „Es gibt zwei große Unsicherheiten, die den Preis beeinflussen“, sagte Fabian Huneke vom Berliner Beratungsunternehmen Energy Brainpool. Das sei zum einen der Brexit. „Es ist nicht klar, ob Großbritannien aus dem Emissionshandel aussteigt.“ In Deutschland sei ungeklärt, „was mit den nicht mehr benötigten Zertifikaten passiert, wenn als Ergebnis der Verhandlungen in der Kohlekommission Kraftwerke stillgelegt werden“. dpa

