EnBW dreht mit Milliardenüberschuss ins Plus

Stuttgart.Nach hohen Verlusten hat der Energiekonzern EnBW im letzten Jahr die Ergebniswende geschafft. Unter dem Strich stand 2017 ein Gewinn von 2,05 Milliarden Euro, nach einem mit 1,8 Milliarden fast ebenso großen Verlust im Jahr davor. Den großen Ausschlag führte Finanzchef Thomas Kusterer gestern in Stuttgart auf die Finanzierung des Atomausstiegs zurück, die das Ergebnis 2016 belastete.

Vorstandschef Frank Mastiaux ist die langfristige Entwicklung wichtiger. „Versprochen und geliefert“ habe der in Karlsruhe ansässige Energiekonzern. Das vergangene Jahr markiere den finanziellen Wendepunkt des Umbaus und der Neuausrichtung des Unternehmens unter dem Druck des Atomausstiegs. 2010 erwirtschaftete die EnBW noch die Hälfte ihres Gewinns mit den vier Kernkraftwerken. Zwei davon sind mittlerweile stillgelegt, Philipps-burg II soll 2019 vom Netz gehen.

Grüne Zukunft

Die Zukunft des Unternehmens sieht Mastiaux in der Neupositionierung als „nachhaltiger und innovativer Infrastrukturpartner“ für Privat- und Unternehmenskunden. Als Beispiel nannte er bei der Vorstellung der Bilanz die Elektromobilität. Die EnBW sei mit 128 Schnellladestationen auf Autobahnraststätten bereits die Nummer 1 auf diesem Markt und wolle die Zahl bis 2020 auf 1000 erhöhen. In der Planung und Realisierung komplexer Infrastrukturen liege eine Kernkompetenz, die man in ein Geschäftsmodell wandeln will. Zur modernen Versorgung gehört für Mastiaux auch das schnelle Internet. Dieses Geschäft wachse im Jahr um 15 Prozent.