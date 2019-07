EnBW steigert Anteil der Erneuerbaren deutlich

Karlsruhe.Die Energie Baden-Württemberg (EnBW) will den Anteil der erneuerbaren Energien an ihrer Stromproduktion im kommenden Jahr auf 40 Prozent steigern. Dieses Ziel nannte Finanzchef Thomas Kusterer gestern bei der Vorlage der Halbjahreszahlen. Auch die konventionelle Erzeugung, der Vertrieb und das Netz-Geschäft brachten mehr Gewinn.

Insgesamt stieg das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Adjusted Ebitda) um fast zwölf Prozent auf rund 1,28 Milliarden Euro. „Wir sehen gute Chancen, unser 2020er-Ziel von 2,4 Milliarden Euro bereits in diesem Jahr zu erreichen“, sagte Kusterer. Der Umsatz legte um 14,5 Prozent auf gut 11,5 Milliarden Euro zu.

Bei den Erneuerbaren baut die EnBW vor allem die Windkraft aus. Durch den Zukauf des französischen Wind- und Solarunternehmens Valeco sowie die Fertigstellung von zwei Windparks in der Nordsee will der Konzern den Ökostromanteil von 28 Prozent (Stand Ende 2018) bis nächstes Jahr auf 40 Prozent steigern. Die Anlagen im Meer „spielen eine Schlüsselrolle“, sagte Kusterer. Der Anteil der Erneuerbaren am Ergebnis stieg im ersten Halbjahr um ein Viertel auf 205 Millionen Euro.

Die Käufe von Valeco und dem bundesweit tätigen Telekommunikationsanbieter Plusnet belasten die Finanzen. Insgesamt ist die Nettoverschuldung nach Kusterers Angaben um drei Milliarden Euro gestiegen. Die EnBW sei aber trotzdem in der Lage, bei passenden Gelegenheiten zuzugreifen.

Appell an Bundesregierung

Ob die EnBW eigene Beteiligungen verkauft, ließ Kusterer offen. Über die Zukunft des Mannheimer Kohlekraftwerks GKM könne derzeit nicht entschieden werden. Erst müsse die Bundesregierung Klarheit über den Kohleausstieg schaffen. Das erwartet er bis Ende des Jahres. Dann werde die EnBW sich mit den GKM-Partnern zusammensetzen und Konsequenzen diskutieren.

Auch bei Windparks könne man Partner an Bord nehmen, um die hohen Investitionen zu stemmen, sagte Kusterer. Im Bereich Erneuerbare will die EnBW bis 2025 fünf Milliarden Euro investieren. Als Wachstumsfeld nannte Kusterer auch den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos. Seit April biete die EnBW allen Mitgliedern des Autoclubs ADAC bundesweit Lademöglichkeiten zu einheitlichen Preisen. „Wir sind an vielen Stellen aktiv und haben noch viel vor“, so der Finanzchef.

Allerdings ging der Konzernüberschuss in den ersten sechs Monaten deutlich um über 17 Prozent auf 286 Millionen Euro zurück. Grund: Die im Winter angelegten Gasvorräte müssen zu niedrigeren Preisen bewertet werden. Um fünf Prozent gewachsen ist die Belegschaft – auf jetzt 22 500 Mitarbeiter.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.07.2019