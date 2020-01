Endgültiges Aus für Landauer Familienbetrieb Hofmeister

Von Tatjana Junker

Mannheim. „Uffbasse nu is zu!!“, steht auf dem gelben Zettel an der verschlossenen Tür. Die Filiale der Bäckerei Hofmeister im Mannheimer Ulmenweg ist dunkel, durch das Fenster kann man die leergeräumte Brötchentheke sehen. Auf dem Zettel an der Scheibe lesen Kunden, dass die Filiale seit Jahresbeginn geschlossen ist. „Alla donn...Ihr Hofmeister-Team“, heißt es am

...