Endgültiges Aus für Trendfabrik-Filialen in Mannheim und Bruchsaal.

Mannheim.Endgültiges Aus für die ehemaligen Trendfabrik-Filialen: Wie der Insolvenzverwalter Till Stolzenberg mitteilt, müssen auch die letzten beiden Läden der New in Moden AG (vorher Trendfabrik) in Bruchsal und Mannheim-Käfertal schließen.

Es habe sich kein Käufer gefunden, sagte Stolzenberg, obwohl er „zahlreiche regionale und bundesweit aktive Konkurrenzunternehmen kontaktiert“ habe. „Die Filiale in Bruchsal muss nun umgehend geschlossen werden.“ Die Filiale in Mannheim Käfertal bleibe noch bis diesen Freitag geöffnet.

Die Inhaberfamilie habe bereits vor dem Insolvenzantrag vom Oktober 2018 erfolglos versucht, das Unternehmen in Eigenregie zu sanieren. Standorte in Grünstadt und Weiterstadt wurden geschlossen und das Stammhaus in Brühl an einen Investor verkauft.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018