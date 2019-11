„Entgegen aller Vernunft“

Stuttgart.Bei Grün-Schwarz ist ein offener Streit über die Abschiebepraxis des Landes bei beschäftigten Flüchtlingen ausgebrochen. Auslöser ist der jüngste Fall der Abschiebung eines seit drei Jahren in Konstanz beschäftigten Nigerianers, der am Montag in Stuttgart ins Flugzeug nach Laos gesetzt worden war. Vor Ort galt er als gelungenes Beispiel für Integration.

Sein Arbeitgeber, Pächter des Konstanzer Konzils und CDU-Stadtrat, lässt nun aus Protest gegen die Abschiebepraxis des CDU-geführten Innenministeriums sein Mandat ruhen. Die Grünen werfen Innenminister Thomas Strobl (CDU) vor, mögliche rechtliche Spielräume, die beschäftigten Flüchtlingen eine Duldung ermöglichen könnten, nicht zu nutzen. „Auch unser monatelanges Bitten und Drängen konnte Innenminister Strobl nicht von der Fortsetzung seiner schlechten Abschiebe-Politik abhalten – entgegen aller ökonomischen und moralischen Vernunft“, sagt der Weinheimer Grünen-Innenexperte Ulrich Sckerl dieser Zeitung. „Wir wissen schon länger, dass Innenminister Strobl die Abschiebe-Zahlen frisieren will“, so Sckerl weiter. Dieser Eindruck habe sich durch seine Forderungen zuletzt verstärkt. „Abschiebungen nach Afghanistan will er erweitern, Abschiebungen nach Syrien ermöglichen und die Statistik mit unbescholtenen Flüchtlingen erhöhen“, sagt Sckerl. Dies sei auch ein Problem für Betriebe, „die seit Längerem auf Verlässlichkeit und Planbarkeit pochen“.

Initiative mit 170 Unternehmen

Der Grünen-Politiker fordert einen Abschiebe-Stopp für gut integrierte und arbeitende Flüchtlinge in Baden-Württemberg. Unterdessen nannte der Leutkircher Brauerei-Chef Gottfried Härle, Sprecher der „Unternehmerinitiative Bleiberecht“, das Vorgehen des Innenministeriums „einen Schlag ins Gesicht der Wirtschaft, vor allem vieler kleiner Handwerksbetriebe“.

Der Initiative sind mittlerweile mehr als 170 Unternehmen aus Süddeutschland beigetreten, die zusammen mehr als 2500 Geflüchtete beschäftigen. Seit Jahren fordern sie mehr Planungssicherheit und eine Bleibeperspektive. Auch die für Flüchtlinge und Integration verantwortliche Kanzleramtsministerin Annette Widmann-Mauz (CDU), die die Forderungen der Initiative unterstützt, hatte sich Mitte Oktober mit der Bitte um eine „wohlwollende Herangehensweise“ an Strobl gewendet.

Strobl kommt zu einem anderen Schluss. Er könne zwar die Bedürfnisse der Unternehmer nachvollziehen, schreibt er in dem Antwort-Brief an Widmann-Mauz, der dieser Zeitung vorliegt. Generell stehe jedoch über allem die Frage, ob ein Flüchtling nach Abschluss des Asylverfahrens im Land bleiben dürfe oder nicht. „Vor dieser zwingenden Rechtsfolge schützt die Ausübung einer Beschäftigung grundsätzlich nicht“, erklärt Strobl. Deshalb sei es selbstverständlich, dass auch abgelehnte Asylbewerber, die eine Beschäftigung ausüben, wieder in ihre Heimatländer zurückkehren müssten. Strobl verweist zudem darauf, dass am 1. Januar 2020 das Beschäftigungsduldungsgesetz des Bundes in Kraft tritt.

Strobl sieht begrenzten Spielraum

Er sieht hier allerdings nur einen begrenzten Ermessensspielraum der Länder. Er erklärt in dem Brief, dass sich Baden-Württemberg in der Verwaltungspraxis schon jetzt an das Bundesrecht halte, das erst ab 2020 gelte. Er stellt aber auch klar: Ein Verzicht auf die zwölfmonatige Vorduldungszeit würde „falsche Anreize für eine Asylantragstellung in Deutschland schaffen“. Härle sieht das grundlegend anders: „Die Interessen der Wirtschaft werden mit dieser Abschiebepraxis fundamental missachtet. Es ist angesichts des Fachkräftemangels absurd, was da passiert.“

