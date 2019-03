Entscheidungin Kürze

Martin Zielke, Vorstandschef der Commerzbank. © dpa

Frankfurt.Der Vorstandsvorsitzende der Commerzbank hat seinen Mitarbeitern eine zügige Entscheidung in den Verhandlungen zu einer möglichen Fusion mit der Deutschen Bank in Aussicht gestellt. Das geht aus einer internen Mitteilung hervor, die der dpa vorliegt. „Wir werden die Zeit der Unsicherheit, die durch die Sondierung entsteht, so kurz wie möglich halten und hart dafür arbeiten, schnell zu einem Ergebnis zu kommen“, schreibt Commerzbank-Chef Martin Zielke in der Mitteilung. Die Commerzbank werde „selbstbewusst und mit klaren Vorstellungen“ in die Verhandlungen gehen. „Wir haben eine klare Strategie.“

Die Banken hatten am Sonntag bekanntgegeben, in Gesprächen über eine Fusion zu stehen. Politiker und Arbeitnehmervertreter hatten sich zuletzt besorgt gezeigt mit Blick auf Stellenstreichungen – bis zu 30 000 Arbeitsplätze könnten bei einer solchen Fusion wegfallen, sagte Verdi-Chef Frank Bsirske. dpa

