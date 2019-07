„Entspannung sehe ich nicht“

Rhein-Neckar.Angespannt, schwierig, leer gefegt: Wer mit Fachleuten über den aktuellen Immobilienmarkt spricht, hört viele verschiedene Wörter, die aber alle in die gleiche Richtung weisen. Denn die Preise für Häuser und Wohnungen, ob neu oder gebraucht, sind im vergangenen Jahr fast überall erneut gestiegen – zum neunten Mal in Folge. Das ist das Ergebnis einer bundesweiten Auswertung der Landesbausparkassen (LBS).

Zwar sind die Preise von Stadt zu Stadt, von Viertel zu Viertel, ja teilweise sogar von Straße zu Straße verschieden. Doch das Fazit der LBS-Experten ist recht eindeutig: „Die Preissteigerungen betreffen der Analyse zufolge alle untersuchten Teilmärkte, also freistehende Eigenheime und Reihenhäuser, neue und gebrauchte Eigentumswohnungen sowie Bauland.“ Im Schnitt liegen sie bei neuen Reihenhäusern beispielsweise bei rund vier Prozent, bei gebrauchten Eigentumswohnungen bei knapp fünf Prozent.

Im Süden am teuersten

Die Rhein-Neckar-Region bildet da keine Ausnahme. Teilweise liegen die Werte hier sogar noch höher. Denn ganz grob gesagt gilt die Faustregel, dass Immobilien im Osten Deutschlands am günstigsten sind, und dann entgegen dem Uhrzeigersinn über den Norden und Westen der Republik bis in den Süden immer teurer werden.

„Die Preise sind weiter gestiegen, sowohl bei den Mieten als auch bei den Verkäufen“, sagt denn auch Frank Sponagel, Leiter von Ascheberg Immobilien in Mannheim. „Wirklich günstig ist es nirgends mehr.“ Man müsse schon weit raus aufs Land gehen, um in der Region noch etwas Preiswertes zu finden. „Aber dann haben Sie halt höhere Fahrtkosten und bezahlen es mit Zeit.“

„Preise regulieren sich nach oben“

Hauptursache für diese Entwicklung sind für ihn die niedrigen Zinsen. Sie führten einerseits dazu, dass fast niemand eine Immobilie verkaufen wolle – weil er das erlöste Geld im Kapitalmarkt kaum gewinnbringend anlegen könne. Andererseits ermöglichten die niedrigen Kreditzinsen es viel mehr Menschen, sich ein Haus oder eine Wohnung anzuschaffen, was den Kreis der Interessenten vergrößere – weshalb unter dem Strich wiederum die Preise stiegen.

„Es gibt fast nichts, was man nicht verkaufen kann“, berichtet Sponagel. Und verbreitet wenig Hoffnung, dass sich daran auf absehbare Zeit etwas ändern wird: „Entspannung sehe ich nicht wirklich.“ Auch nicht durch die ehemaligen US-Militärflächen, die im Zuge der Konversion in Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen nach und nach zu Wohngebieten umgestaltet werden. „Das ist schon eingepreist und sorgt nicht großartig für Entspannung.“

Realer erscheint dem Makler da die Befürchtung, dass hierzulande eine Immobilienblase entstehen könnte, wie es sie vor rund einem Jahrzehnt in den USA gegeben hat und deren Platzen die weltweite Finanzkrise mit ausgelöst hat. „Das ist im Bereich des Möglichen.“

Jacqueline Koch-Mattern hat davor keine Angst: „Ich denke, wir sind da schon gut abgesichert.“ Ansonsten aber berichtet die Büroleiterin des Immobilienvermittlers Engel & Völkers in Schwetzingen mehr oder weniger das Gleiche wie ihr Kollege: „Die aufgerufenen Kaufpreise regulieren sich zurzeit nicht nach unten, sondern nach oben.“

Seit 2009 halte der Aufwärtstrend an, erzählt Koch-Mattern und schätzt, dass in Schwetzingen seither Immobilien um 60 bis 80 Prozent teurer geworden sind. Die Konversion bringe zwar zeitweise ein wenig Entspannung: „Aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Also wird man wohl auch in Zukunft über den Immobilienmarkt in der Region sagen müssen: angespannt, schwierig, leer gefegt.

Info: Die komplette Studie unter: www.lbs.de

