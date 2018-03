E.on und RWE mischen Energiemarkt auf

Anzeige

RWE hatte das eigene Geschäft mit erneuerbaren Energien, dem Vertrieb und dem Netz im Oktober 2016 unter dem Namen Innogy an die Börse gebracht. Seitdem hält RWE knapp 76,8 Prozent an Innogy. RWE behielt die konventionellen Großkraftwerke und den Strom-Großhandel.

Durch den Deal mit E.on sollen die Erneuerbaren jetzt zu RWE zurückkehren. Zudem soll RWE das bisherige E.on-Geschäft mit den Ökoenergien übernehmen. E.on würde im Gegenzug zu einem Unternehmen, das sich ganz auf die Energienetze und das Endkundengeschäft konzentriert, wie es in der Mitteilung heißt. Die Stromnetze sind der verlässlichste Gewinnbringer von E.on, zuletzt steuerten sie rund 65 Prozent der Erträge bei.

Der Vereinbarung zufolge soll RWE für den Verkauf von Innogy eine Beteiligung an E.on in Höhe von 16,7 Prozent erhalten. RWE würde der größte Einzelaktionär von E.on. An RWE sollen Innogys Gasspeichergeschäft und die Beteiligung am österreichischen Energieversorger Kelag gehen. Außerdem soll RWE von E.on die Minderheitsbeteiligungen an den von RWE betriebenen Kernkraftwerken Emsland und Gundremmingen erhalten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.03.2018