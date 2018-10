Erfinder trotzen schlechter Stimmung

Nürnberg.Deutsche Erfinder zeigen sich immun gegen den wachsenden Krisenpessimismus. Trotz der angespannten Finanzsituation in Europa bewege sich die Zahl der Patentanmeldungen im Jahr 2011 etwa auf dem Vorjahresniveau, berichtetet das Deutsche Patent- und Markenamt gestern vor Beginn der Internationalen Fachmesse "Ideen-Erfindungen-Neuheiten" (IENA) in Nürnberg. "Insgesamt liegt bei den Erfindungen in

...