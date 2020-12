„Erneuerbare Fernwärme bis 2030 ist möglich“

Die Initiativen „Mannheim kohlefrei“ und „Heidelberg kohlefrei“ kämpfen für eine klimaneutrale Energieversorgung. Amany von Oehsen erklärt, warum. Von Martin Geiger

Frau von Oehsen, der Kohle- ausstieg ist längst beschlossen, das Grosskraftwerk Mannheim (GKM) geht spätestens 2034 vom Netz, und zu einem Gaskraftwerk wird es auch nicht umgebaut. Sind Ihre Initiativen nicht überflüssig?

Amany von Oehsen: Zunächst einmal freuen wir uns sehr, dass das GKM seine Pläne zum Bau einer Gas- und Dampfturbinen-Anlage nicht weiterverfolgt. Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt der völlig falsche Schritt gewesen. Man hätte dann nämlich zu wenig auf den Ausbau der erneuerbaren Wärmeerzeuger gesetzt. Überflüssig sind wir deswegen aber noch nicht. Nun geht es darum, die Politik, die Bevölkerung und die Energieversorger für die klimafreundlichen Alternativen zu gewinnen. Eine weitestgehend erneuerbare Fernwärme bis 2030 ist unsere Forderung – und das ist möglich.

Spielt es denn eine so große Rolle, ob das GKM 2030 oder 2034 vom Netz geht?

Von Oehsen: Es geht uns nicht so sehr darum, wann das GKM komplett abschaltet. Es geht uns primär darum, wie viel CO2 es bis dahin noch ausstößt. Diese Menge muss minimiert werden und sollte bis 2030 bei fast null sein.

Ist das nicht das Gleiche?

Von Oehsen: Nein. Wenn das GKM in einigen Situationen mit sehr hohem Bedarf Energie produziert, finden wir das nicht schlimm. Es darf aber nicht bis 2034 jedes Jahr viel Strom und Wärme erzeugen. Sonst stößt es weiter jährlich mehrere Millionen Tonnen CO2 aus – und das können wir uns nicht mehr erlauben.

Warum nicht?

Von Oehsen: Die Klimaphysik sagt, dass wir die Erderwärmung nur noch dann mit einer Wahrscheinlichkeit von wenigstens 50 Prozent auf 1,5 Grad begrenzen können, wenn wir bis zum Ende des Jahrhunderts weltweit höchstens 480 Milliarden Tonnen CO2 ausstoßen. Zurzeit liegt der weltweite jährliche Ausstoß bei etwa 38 Milliarden Tonnen. Das heißt, das Restbudget ist rasch verbraucht, wenn wir nicht sofort handeln. Es kommt auf jedes Jahr an.

Der deutsche Anteil am welt- weiten CO2-Ausstoß liegt gerade einmal bei zwei Prozent. Ist es überhaupt relevant, was wir hier machen?

Von Oehsen: Auf jeden Fall! Es spielt aus mehreren Gründen sogar eine große Rolle. Zum einen beeinflusst der deutsche Markt den Weltmarkt. Nehmen wir die Photovoltaik als Beispiel: Die EEG-Förderung in Deutschland hat dazu geführt, dass China eine Produktion aufgebaut hat und dann auch in China enorm viel Photovoltaik installiert wurde. Zum anderen: Wie können wir von China und Indien fordern, ihre hohen CO2-Emissionen zu senken, wenn wir Deutsche einen höheren Pro-Kopf-Ausstoß haben? Und drittens ist es ein moralisches Gebot der globalen Klimagerechtigkeit.

Die Fernwärme in Mannheim wird zu mindestens 70 Prozent vom GKM erzeugt. Wie soll es ab 2030 ohne dieses funktionieren?

Von Oehsen: Mit Flusswärmepumpen, Altholz, Erdwärme und Biomüll. Eine wichtige Rolle bei deren Ausbau spielt die Senkung der hohen Heizwassertemperaturen im Wärmenetz, hierdurch erst wird das große Potenzial der Flusswärme voll erschließbar, auch die Geothermie profitiert von niedrigeren Temperaturen im Netz. Ferner muss die Bundesregierung endlich in die Pötte kommen: Das für Anfang 2021 angekündigte Förderprogramm für erneuerbare Wärmeerzeuger muss jetzt ohne Verzögerung in Kraft treten und finanziell noch besser ausgestattet werden.

Welchen Beitrag können Flusswärmepumpen leisten?

Von Oehsen: Aus Rhein und Neckar könnten wir rund 40 Prozent des Wärmebedarfs decken. Wasserrechtlich ist eine Abkühlung des Flusses um bis zu drei Grad in der Regel erlaubt. Wenn man nur zehn Prozent des Rheinwasserdurchflusses um drei Grad abkühlen würde, entspräche dies einer Wärmeleistung von rund 750 Megawatt! Zum Vergleich: Block 9 hat eine Wärmeleistung von 500 Megawatt.

Mit welchen Wärmepotenzialen rechnen Sie noch?

Von Oehsen: Wir haben hier am Oberrheingraben sehr gute Voraussetzungen für die tiefe Geothermie. Damit könnte man nochmals gut 30 Prozent des Bedarfs decken. Wobei es zu beachten gilt, dass die Vorbehalte und Ängste groß sind. Unter Einhaltung von strengen Sicherheitsvorkehrungen und einem guten und transparenten Dialog mit den Menschen vor Ort befürworten wir die tiefe Geothermie.

Was würde die Fernwärme kosten, wenn man Ihr Modell umsetzt?

Von Oehsen: Wir sind gerade dabei, das überschlägig auszurechnen. Im Februar 2021 planen wir, die Ergebnisse zu veröffentlichen. Vielleicht müsste der Fernwärmepreis leicht ansteigen – steigen würde er aber bei Fortsetzung der Verbrennung von Steinkohle auch, denn die CO2-Zertifikate werden teurer.

Die GKM-Mitarbeiter verlieren so den Job. Was sagen Sie ihnen?

Von Oehsen: Ein Wegfall von Arbeitsplätzen muss nicht sein! Wir haben einen großen Bedarf an Fachkräften, um die Wärmewende zu vollziehen. Mitarbeitende werden für den Betrieb der erneuerbaren Erzeuger auch benötigt, ferner braucht es Mitarbeitende im Bereich Netztemperaturabsenkung und bei den Endkunden-Stationen. Um die lokale Wende zu vollziehen, brauchen wir viel mehr als 500 Mitarbeitende.

Wie bewerten Sie die Pläne der MVV und der Stadtwerke Heidelberg für die Wärmewende?

Von Oehsen: In Heidelberg steht das Konzept für das Ziel „Grüne Fernwärme bis 2030“, das 2019 vom Gemeinderat beschlossen wurde, weiter aus. Es muss dringend vorgelegt werden! In Mannheim geht es noch um das Ziel selbst: Die weitestgehend CO2-neutrale Fernwärme bis 2030 ist nicht als Ziel verankert. Sie ist aber das Gebot der Klimagerechtigkeit und notwendig, um unsere Verpflichtungen aus dem Pariser Abkommen einzuhalten. Die Voraussetzungen für die grüne Fernwärme in der Region bis 2030 sind vorhanden – nun gilt es, sie zu nutzen.

